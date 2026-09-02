Koşucular için esneme hareketleri

Koşu sırasında bacak kasları, kalça ve ayak bilekleri tekrarlayan hareketlerle yoğun şekilde çalışır. Bu nedenle koşu rutinine uygun esneme ve mobilite çalışmalarının eklenmesi, hareketlerin daha kontrollü yapılmasına yardımcı olabilir. Özellikle düzenli koşan kişiler, bacakların farklı bölgelerini hedefleyen esneme hareketlerinden yararlanabilir.

Quadriceps esnetme

Uyluğun ön bölümünde bulunan quadriceps kaslarını esnetmek için ayakta bir ayağı geriye doğru bükerek topuğu kalçaya yaklaştırabilirsiniz. Dizleri birbirine yakın tutarak hareketi kontrollü şekilde uygulamak önemlidir.

Hamstring esnetme

Uyluğun arka bölümündeki hamstring kaslarını esnetmek için bir bacağı öne uzatıp kalçadan kontrollü şekilde öne doğru eğilebilirsiniz. Hareket sırasında sırtı zorlayarak öne kapanmak yerine hareketi kalça ekleminden başlatmaya dikkat edilmelidir.

Baldır esnetme

Baldır kaslarını esnetmek için duvardan destek alarak bir ayağı geriye alabilir ve arka topuğu yere doğru bastırabilirsiniz. Ön diz hafifçe bükülürken arka bacağın kontrollü şekilde gerilmesi sağlanabilir.

Kalça fleksörlerini esnetme

Koşu sırasında aktif olarak çalışan kalça fleksörlerini esnetmek için diz çökerek yapılan öne hamle pozisyonu kullanılabilir. Kalçayı kontrollü şekilde öne doğru taşıyarak hareket açıklığı desteklenebilir.

Kalça ve gluteal bölgeyi esnetme

Kalça çevresini hedefleyen oturarak veya sırtüstü yapılan esneme hareketleri koşu sonrasında uygulanabilir. Hareket sırasında gerilme hissi oluşması normaldir ancak ağrı oluşacak kadar zorlanmaktan kaçınılmalıdır.

Ayak bileği mobilitesi

Koşu performansında ayak bileğinin hareket kapasitesi de önemlidir. Duvar karşısında dizin kontrollü şekilde öne taşındığı mobilite çalışmaları, ayak bileği hareket açıklığını desteklemek amacıyla kullanılabilir.

Koşu öncesi ve sonrası esneme farkı

Koşudan önce uzun süre statik pozisyonlarda beklemek yerine hafif tempolu yürüyüş, eklem hareketleri ve dinamik hareketlerle vücudu koşuya hazırlamak daha uygun olabilir. Koşu sonrasında ise düşük yoğunluklu statik esneme hareketleri rutine eklenebilir.

Esneme sırasında hareketler kontrollü yapılmalı, yaylanma hareketlerinden kaçınılmalı ve keskin ağrı oluşması halinde egzersiz bırakılmalıdır. Özellikle devam eden ağrı veya sakatlık öyküsü bulunan kişilerin uygun egzersizleri bir uzman eşliğinde belirlemesi daha doğru olacaktır.

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