Masa başı çalışanları için yoga hareketleri

Masa başında uzun saatler geçirmek, boyun, omuz ve sırt ağrılarına yol açabilir. Yoga, bu bölgeleri rahatlatmak ve enerjinizi artırmak için mükemmel bir çözümdür. İşte ofiste veya evde masa başındayken yapabileceğiniz basit yoga hareketleri:

Omuz Açma (Shoulder Rolls)

Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın, geriye ve aşağıya yuvarlayın.

10 kez tekrarlayın.

Kan akışını artırır ve omuz gerginliğini azaltır.

Boyun Germe (Neck Stretch)

Başınızı sağa ve sola yavaşça eğin, her tarafta 10 saniye tutun.

Boyun kaslarınızı gevşetir ve sertliği azaltır.

Göğüs Açma (Chest Opener)

Ellerinizin parmaklarını birleştirip başınızın arkasında tutun, dirsekleri geriye çekin.

10-15 saniye durun.

Sırt ve göğüs kaslarını açar, dik durmanıza yardımcı olur.

Oturarak Bel Dönüşü (Seated Spinal Twist)

Sandalyenizde dik oturun, sağ elinizi sol dizinize koyun ve hafifçe dönün.

5-10 saniye her iki taraf için tekrarlayın.

Bel ve omurga esnekliğini artırır.

El ve Bilek Esnemesi (Wrist Stretch)

Kollarınızı öne uzatın, avuç içlerini yukarı ve aşağı çevirin.

10-15 saniye her yön için tekrarlayın.

Bilgisayar kullanımına bağlı bilek ağrılarını azaltır.



Bu hareketleri gün içinde 2-3 kez tekrarlamak, hem bedeninizi hem zihninizi dinç tutar.

👉🏼 "SPOR YAPARKEN BU HATAYI YAPMA" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...