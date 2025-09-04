Ofiste aktif kalmak: Masa başında yapılabilecek egzersizler 💻🪑💪

Uzun saatler masa başında çalışmak, boyun ve sırt ağrılarına, duruş bozukluklarına ve enerji kaybına yol açabilir. Ancak gün içinde yapacağın küçük egzersizlerle hem bedenini rahatlatabilir hem de daha aktif kalabilirsin.
🪑 Neden ofiste egzersiz yapmalısın?
Kan dolaşımını hızlandırır, enerji verir.
Boyun, omuz ve sırt ağrılarını azaltır.
Odaklanmayı artırır, zihinsel yorgunluğu azaltır.
Gün sonunda daha az yorgun hissetmeni sağlar.
🤸♀️ Masa başında yapabileceğin pratik egzersizler
Boyun germe: Başını sağa–sola, öne–arkaya yavaşça eğerek boyun kaslarını gevşet.
Omuz dairesi: Omuzlarını öne ve geriye doğru 10'ar kez çevir.
Kol esnetme: Bir kolunu göğsünün önünden geçir ve diğer kolunla kendine doğru çek.
Otururken bacak kaldırma: Sandalyede otururken dizlerini 90 derece bük, bacaklarını sırayla yukarı kaldır.
Sandalyede twist: Ellerini başının arkasına koy, gövdeni yavaşça sağa ve sola çevir.
⏰ Küçük hatırlatma
Her 45–60 dakikada bir 2–3 dakika mola verip ayağa kalk.
Kısa yürüyüşler yaparak kan dolaşımını artır.
Ergonomik bir oturma düzeni oluşturmaya özen göster.
