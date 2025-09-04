Ofiste aktif kalmak: Masa başında yapılabilecek egzersizler 💻🪑💪

Uzun saatler masa başında çalışmak, boyun ve sırt ağrılarına, duruş bozukluklarına ve enerji kaybına yol açabilir. Ancak gün içinde yapacağın küçük egzersizlerle hem bedenini rahatlatabilir hem de daha aktif kalabilirsin.

🪑 Neden ofiste egzersiz yapmalısın?

Kan dolaşımını hızlandırır, enerji verir.

Boyun, omuz ve sırt ağrılarını azaltır.

Odaklanmayı artırır, zihinsel yorgunluğu azaltır.

Gün sonunda daha az yorgun hissetmeni sağlar.

🤸‍♀️ Masa başında yapabileceğin pratik egzersizler

Boyun germe: Başını sağa–sola, öne–arkaya yavaşça eğerek boyun kaslarını gevşet.

Omuz dairesi: Omuzlarını öne ve geriye doğru 10'ar kez çevir.

Kol esnetme: Bir kolunu göğsünün önünden geçir ve diğer kolunla kendine doğru çek.

Otururken bacak kaldırma: Sandalyede otururken dizlerini 90 derece bük, bacaklarını sırayla yukarı kaldır.

Sandalyede twist: Ellerini başının arkasına koy, gövdeni yavaşça sağa ve sola çevir.

⏰ Küçük hatırlatma

Her 45–60 dakikada bir 2–3 dakika mola verip ayağa kalk.

Kısa yürüyüşler yaparak kan dolaşımını artır.

Ergonomik bir oturma düzeni oluşturmaya özen göster.

