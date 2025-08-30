Ofiste hareketsizliğin vücut üzerindeki etkileri ve çözüm yolları

Günümüzde birçok kişi iş saatlerinin büyük bölümünü masa başında geçiriyor. Ancak uzun süre hareketsiz kalmak, yalnızca kas-iskelet sistemi değil, genel sağlık üzerinde de olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Hareketsizliğin vücuda etkileri

Postür bozuklukları: Uzun süre aynı pozisyonda oturmak sırt, boyun ve bel ağrılarına yol açar.

Dolaşım problemleri: Kan akışının yavaşlaması bacaklarda ödem, varis ve yorgunluk hissini artırır.

Kilo kontrolü: Hareketsizlik metabolizmayı yavaşlatır, kilo alımına zemin hazırlar.

Enerji ve ruh hali: Uzun süre oturmak odaklanmayı zorlaştırır, motivasyonu düşürür.

Çözüm yolları

Kısa molalar verin: Her 45-60 dakikada bir kalkıp birkaç dakika yürüyün.

Ofis egzersizleri yapın: Sandalyede esneme, boyun ve omuz çevresine yönelik basit hareketler kasları rahatlatır.

Doğru oturma pozisyonu: Sırtı destekleyen bir sandalye tercih edin, ekranı göz hizasında konumlandırın.

Su tüketimini artırın: Düzenli su içmek hem metabolizmayı destekler hem de sizi ayağa kalkmaya teşvik eder.

Merdiven kullanın: Asansör yerine merdiven tercih ederek gün içinde küçük ama etkili hareketler ekleyebilirsiniz.

