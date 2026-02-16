Sabah esneme hareketleri

Sabah saatlerinde vücut gece boyunca hareketsiz kaldığı için kaslar kısalmış ve eklemler daha sert olabilir. Bu nedenle güne kısa bir esneme rutiniyle başlamak; hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük fark yaratır. Üstelik sadece 5–10 dakikanı ayırman yeterli.

Sabah esnemenin faydaları

1. Kas sertliğini azaltır

Gece boyunca hareketsiz kalan kasları nazikçe uzatarak tutulma hissini azaltır.

2. Kan dolaşımını hızlandırır

Esneme ile birlikte dolaşım artar, dokulara daha fazla oksijen taşınır. Bu da sabah yorgunluğunu azaltır.

3. Duruşu iyileştirir

Özellikle masa başında çalışanlar için göğüs, omuz ve kalça bölgesini açmak gün içinde daha dik bir duruş sağlar.

4. Stresi azaltır

Derin nefesle birlikte yapılan esnemeler sinir sistemini dengeler ve zihni sakinleştirir.

5. Hareket kabiliyetini artırır

Eklemlerin hareket açıklığını destekler ve gün içinde daha rahat hareket etmene yardımcı olur.

Sabah yapılabilecek temel esneme hareketleri

Boyun ve omuz esnetme

Başını yavaşça sağa ve sola eğerek boyun kaslarını nazikçe esnet. Omuzlarını öne ve arkaya çevirerek gevşet.

Kedi-inek hareketi

Omurgayı mobilize eder, sırt sertliğini azaltır ve güne daha rahat başlamanı sağlar.

Öne katlanma

Arka bacak kaslarını ve bel bölgesini esnetir. Dizlerini hafif kırarak kontrollü şekilde uygulanabilir.

Kalça açıcı lunge esnemesi

Uzun süre oturanlar için kalça fleksörlerini esnetmek oldukça faydalıdır.

Yan gövde esnetme

Yanlara doğru uzanarak bel ve gövde kaslarını aktive edebilirsin.

Sabah esneme rutini nasıl olmalı?

Ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçın.

Her pozisyonda 15–30 saniye kal.

Nefesini tutma; burundan al, burundan ver.

Ağrı değil, hafif gerilme hissi hedefle.

Düzenli yapılan kısa bir sabah esneme rutini; uzun ve düzensiz antrenmanlardan daha sürdürülebilirdir. Önemli olan süre değil, istikrardır.

