Sırt ağrılarından kurtulmak için en iyi esneme hareketleri

1. 🧘‍♀️ Çocuk Pozu (Child's Pose - Balasana)

Nasıl Yapılır?

Diz çök, kalçanı topuklara indir.

Kollarını öne uzat, alnını yere koy.

30-60 saniye boyunca derin nefes alarak bekle.

🧠 Faydası: Bel ve sırt kaslarını nazikçe esnetir, gerginliği azaltır, sinir sistemini sakinleştirir.

2. 🐱 Kedi-İnek Pozu (Cat-Cow Stretch)

Nasıl Yapılır?

Dört ayak pozisyonunda başla.

Nefes alırken sırtını çukurlaştır (inek), nefes verirken sırtını yuvarla (kedi).

1-2 dakika boyunca yavaş ve kontrollü tekrarla.

🧠 Faydası: Omurgayı hareketlendirir, sırt ve boyun gerginliğini azaltır.

3. 🧍‍♂️ Duvar Esnetmesi (Wall Stretch)

Nasıl Yapılır?

Ayakta bir duvara yaklaş, ellerini omuz hizasında duvara yerleştir.

Gövdeni geriye doğru it, sırtını düz tut.

30 saniye boyunca derin nefes al.

🧠 Faydası: Omuz, üst sırt ve bel bölgesini açar.

4. 🔄 Omurga Dönüşü (Supine Spinal Twist)

Nasıl Yapılır?

Sırt üstü uzan, dizlerini göğsüne çek.

Her iki dizini bir yana doğru yatır, kollar açık kalsın.

30 saniye bir yanda, sonra diğer yanda bekle.

🧠 Faydası: Bel ve alt sırt bölgesindeki gerginliği azaltır.

5. 🧍 Kollar Yukarı Esneme (Standing Overhead Stretch)

Nasıl Yapılır?

Ayakta dik dur, kollarını yukarı kaldır.

Bir kolunu diğerinin bileğinden tutup yana doğru hafif eğil.

Her iki yöne 20-30 saniye esnetme yap.

🧠 Faydası: Omurga hizasını uzatır, sırt kaslarını rahatlatır.