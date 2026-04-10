Soğuma hareketlerinin spor sonrası ne kadar sürede yapılması gerekir?

Spor sonrası yapılan soğuma (cool down) hareketleri, antrenmanın en az kendisi kadar önemli bir parçasıdır. Ancak birçok kişi bu aşamayı ya atlar ya da yanlış zamanda uygular. Oysa doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan soğuma çalışmaları, kasların toparlanmasını hızlandırır ve vücudu dinlenme sürecine hazırlar.

Soğuma hareketleri ne zaman yapılmalı?

Soğuma hareketleri, antrenman bittikten hemen sonra yapılmalıdır. Egzersizi aniden bırakmak yerine, nabzı yavaş yavaş düşürmek ve vücudu sakinleştirmek gerekir. Bu nedenle ideal süre, antrenman bitiminden sonraki ilk 5–10 dakika içerisidir.

Bu zaman diliminde yapılan hafif tempolu hareketler ve esneme egzersizleri, kan dolaşımını düzenler ve kaslarda biriken laktik asidin daha hızlı uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Soğuma süresi ne kadar olmalı?

Etkili bir soğuma rutini genellikle 5–15 dakika sürmelidir. Bu süre, yapılan antrenmanın yoğunluğuna göre değişebilir:

Düşük yoğunluklu antrenmanlar: 5–7 dakika

Orta yoğunluklu antrenmanlar: 7–10 dakika

Yüksek yoğunluklu antrenmanlar: 10–15 dakika

soğuma hareketleri nasıl yapılmalı?

Soğuma süreci iki aşamadan oluşur:

1. Nabzı düşürme

Hafif yürüyüş, düşük tempolu pedal çevirme veya yavaş hareketlerle kalp ritmi kademeli olarak düşürülmelidir.

2. Esneme hareketleri

Antrenmanda çalıştırılan kas gruplarına yönelik statik esneme hareketleri yapılmalıdır. Her hareket 15–30 saniye boyunca uygulanmalıdır.

Soğuma hareketlerinin faydaları



Kas ağrılarını azaltır

Sakatlık riskini düşürür

Kasların daha hızlı toparlanmasını sağlar

Esnekliği artırır

Baş dönmesi ve ani tansiyon düşüşünü önler

yapılan yaygın hatalar

Soğuma yapmadan antrenmanı aniden bitirmek

Esnemeyi çok kısa tutmak

Hızlı ve kontrolsüz hareketler yapmak

Sadece üst vücuda odaklanmak



