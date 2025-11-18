Spor öncesi esneme: Performansını artıracak dinamik hareketler

Spor yapmadan önce doğru şekilde esnemek, performansını artırmanın ve sakatlanmaları önlemenin en etkili yollarından biridir. Statik esnemeler (uzun süre kasları germe) spor öncesi verimliliği azaltabilir. Onun yerine dinamik esneme hareketleri tercih edilmelidir.

🔹 1. Kol Sallamaları

Kolları öne ve yana sallayarak omuz ve sırt kaslarını ısıt. Bu hareket, üst vücut hazırlığı için mükemmeldir.

🔹 2. Bacak Sallamaları (Leg Swings)

Öne-arkaya ve yana sallamalar ile kalça ve bacak kaslarını aktive et. Alt vücut esnekliği ve hazırlığı sağlar.

🔹 3. Dinamik Lunge

Öne adım atarak kalça ve bacak kaslarını esnet. Bu hareket, bacak kaslarını ve dengenizi güçlendirir.

🔹 4. Torso Dönmeleri

Ayakta hafif dizleri bük, gövdeyi sağa ve sola çevir. Karın ve bel bölgesinin hareket kabiliyetini artırır.

🔹 5. Dairesel Omuz Hareketleri

Omuzları daireler çizerek öne ve geriye hareket ettir. Omuzları hazırlar ve üst vücut kaslarını aktive eder.

🔹 Esneme İpuçları

Her hareketi 30–60 saniye uygula.

Kontrollü ve yavaş hareket et; ani sallamalar sakatlanma riskini artırır.

Nefes almayı unutma: hareket boyunca derin nefesler alıp ver.

Spor öncesi ısınma süresini 5–10 dakika olarak planla.

Spor öncesi dinamik esneme hareketleri, kasları ısıtır, eklemleri hazırlar ve performansını artırır. Bu basit ama etkili rutin ile antrenmanına güvenle başlayabilir ve sakatlanma riskini azaltabilirsin.

👉🏼"KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTAN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...