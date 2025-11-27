Uzun süre oturmak neden sağlığa zararlı?

Modern yaşam tarzı bizi bilgisayar başında, araba kullanırken ya da televizyon izlerken daha fazla oturmaya yönlendiriyor. Ancak insan bedeni hareketsiz kalmak için tasarlanmadı. Uzmanlar, 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın bile vücutta olumsuz süreçleri başlattığını söylüyor.

1. Kas ve eklem ağrılarını artırır

Uzun süre oturmak, özellikle bel, boyun ve sırt bölgesindeki kasların zayıflamasına ve postür bozukluğuna neden olur. Yanlış oturuş pozisyonları bu durumu daha da ağırlaştırır.

Belirtiler:

Boyun sertliği

Bel ve sırt ağrısı

Kalça ve hamstring kaslarında gerginlik

2. Metabolizmayı yavaşlatır ve kilo alımına yol açar

Hareketsizlik enerji harcamasını azalttığı için vücut daha az kalori yakar. Bu durum yağ depolanmasını kolaylaştırır ve kilo kontrolünü zorlaştırır.

Risk artışı:

Obezite

Tip 2 diyabet

Kolesterol yüksekliği

3. Kan dolaşımını olumsuz etkiler

Aynı pozisyonda uzun süre kalmak kan akışını yavaşlatır ve kalp damar sağlığını tehdit eder.

Olası sonuçlar:

Bacaklarda ödem ve varis

Kan pıhtılaşma riski

Kalp hastalıkları

4. Ruh sağlığını etkiler

Fiziksel hareketsizlik sadece bedeni değil zihni de etkiler. Uzun süre oturan bireylerde stres, yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü daha sık görülür.

Oturma süresini azaltmak için pratik öneriler

✔ Her 30 dakikada bir kalkıp 2–3 dakika yürüyün

✔ Ayakta çalışma masası veya yükseltici ekipman kullanın

✔ Telefon görüşmelerini ayakta yapın

✔ Günlük 30–45 dakika yürüyüş veya egzersiz ekleyin

✔ Esneme hareketleriyle kaslarınızı aktif tutun

