Vücut esnekliğini artırmanın basit yolları

Esneklik, günlük hareket kabiliyetini artıran ve sakatlanma riskini azaltan önemli bir fiziksel özelliktir. Düzenli esneme egzersizleri kasların daha rahat çalışmasını sağlar ve vücudu daha dengeli hale getirir. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 etkili egzersiz:

1. Hamstring esnetme

Bacak arka kaslarını esnetir. Ayakta ya da oturarak öne doğru eğilerek yapılır.

2. Kedi-inek hareketi

Omurgayı esnetir ve sırt kaslarını rahatlatır. Nefesle uyumlu şekilde yapılır.

3. Kalça açıcı esneme

Kalça kaslarını gevşetir ve hareket kabiliyetini artırır. Özellikle uzun süre oturanlar için idealdir.

4. Göğüs açıcı esneme

Duruşu düzeltir, omuzları geriye alarak göğüs kaslarını esnetir.

5. Çocuk pozu (Child's Pose)

Tüm vücudu gevşeten, özellikle sırt ve bel bölgesini rahatlatan bir harekettir.

Bu egzersizleri her gün 10–15 dakika uygulamak, kısa sürede esnekliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Hareketleri yavaş ve kontrollü yapmak, maksimum fayda sağlar.

👉🏼"EVDE YAPABİLECEĞİN 3 BASİT ÜST VÜCUT EGZERSİZİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...