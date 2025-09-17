Eklem ağrısını hafifletmek için egzersizler

Eklem ağrıları; yaşlanma, hareketsizlik, fazla kilo, sakatlık ya da romatizmal rahatsızlıklar nedeniyle sık görülen bir sağlık problemidir. İlaç tedavisi ve doktor kontrolü önemli olsa da, düzenli ve doğru egzersizler eklem sağlığını destekleyerek ağrıları hafifletebilir.

Eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı egzersizler

Yüzme ve su egzersizleri: Su içinde yapılan egzersizler eklemlere binen yükü azaltır, hareket kabiliyetini artırır.

Düşük tempolu yürüyüş: Kan dolaşımını hızlandırır ve eklemlerin esnekliğini korur.

Bisiklet (sabit ya da normal): Diz ve kalça eklemlerini güçlendirir, düşük darbeli bir aktivitedir.

Yoga ve pilates: Esnekliği artırır, eklem çevresindeki kasları kuvvetlendirir.

Esneme hareketleri: Özellikle sabahları yapılan hafif esneme eklem sertliğini azaltır.

Kuvvet antrenmanları (hafif ağırlıklarla): Eklemleri destekleyen kasların güçlenmesi, ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Dikkat edilmesi gerekenler

Egzersizler doktor veya fizyoterapist önerisiyle yapılmalı.

Ani, sert ve eklemi zorlayan hareketlerden kaçınılmalı.

Düzenlilik, kısa ama sürdürülebilir egzersizlerle sağlanmalı.

Aşırı yüklenmeden kaçınılmalı, ağrı oluşursa egzersiz bırakılmalı.

