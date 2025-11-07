Karbonhidratlar kilo aldırır mı?

Karbonhidratlar, kilo almanın başlıca nedeni olarak görülür. Diyet denince çoğu kişinin aklına ilk olarak "ekmeği kesmek" gelir. Oysa ki karbonhidratlar vücudun temel enerji kaynağıdır ve tamamen kesilmesi metabolizmayı olumsuz etkiler.

1. Karbonhidratlar neden suçlanıyor?

Basit karbonhidratlar beyaz ekmek, pasta, şekerli içecekler hızla kana karışır, kan şekerini yükseltir ve kısa sürede acıkmaya neden olur. Bu da aşırı yeme ve kilo artışıyla sonuçlanabilir.

Ancak bu durum, karbonhidratların değil seçiminin ve miktarın yanlış olmasından kaynaklanır.

2. Kompleks karbonhidratlar dostunuzdur

Tam tahıllar, yulaf, bulgur, sebzeler ve baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar yavaş sindirilir, uzun süre tokluk sağlar ve enerji dengesini korur.

Bu besinler kilo vermeye yardımcı bile olabilir.

3. Denge her şeydir

Kilo alımı, genel kalori fazlasından kaynaklanır.

Yani fazla karbonhidrat değil, fazla kalori alındığında kilo artar.

Günün aktif saatlerinde karbonhidrat tüketmek, akşamları ise miktarı azaltmak dengeli bir yaklaşımdır.

4. Kilo yönetimi için karbonhidrat stratejisi

Basit ��ekerlerden uzak dur

Tam tahılları tercih et

Lifli gıdalara yönel

Porsiyon kontrolü yap

Bu adımlarla karbonhidratı düşman değil, yakıt olarak kullanabilirsin.

