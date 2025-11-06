Stresi azaltmak için yoga: Zihni ve bedeni dengeleyen pratikler

Stres, modern yaşamın en yaygın sorunlarından biri haline geldi. İş, trafik, ekran başında uzun saatler… Derin bir nefes almak bile bazen lüks gelebiliyor. Yoga, tam da bu noktada devreye girer: bedeni hareketle, zihni nefesle hizalar ve stresin etkilerini azaltır.

1. Nefes farkındalığı (Pranayama) ile zihni sakinleştir

Derin ve kontrollü nefesler almak, sinir sistemine "güvendesin" mesajı verir. Özellikle Nadi Shodhana (burun deliği değişimli nefes) ve Ujjayi nefesi stres anlarında sakinleşmeyi destekler.

2. Yavaş tempolu akışlar (Yin veya Hatha yoga) seç

Yavaş yapılan pozlar, bedendeki gerginliği çözer ve sinir sistemini gevşetir. Çocuk pozu, kedi-inek ve dizler göğse gibi pozlar zihinsel sakinlik sağlar.

3. Meditasyonla an'a dön

Yoga sadece pozlardan ibaret değildir. Kısa bir meditasyon pratiği, düşüncelerin hızını azaltır ve farkındalık yaratır. Her gün 10 dakikalık sessizlik bile stres seviyesini gözle görülür biçimde düşürebilir.

4. Düzenli pratiği alışkanlık haline getir

Stres yönetimi süreklilik ister. Haftada birkaç seans yoga yapmak, stres hormonu olan kortizol seviyelerini azaltır ve uyku kalitesini artırır.

5. Kendine alan aç

Yoga, mükemmel pozlar yapmakla değil, kendine iyi gelmekle ilgilidir. Her pratikte bedenine kulak ver, zorlamadan ilerle.

👉🏼"KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTAN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...