Kilo vermek için günde ne kadar karbonhidrat tüketmelisiniz?

Kilo vermek isteyen birçok kişi ilk olarak karbonhidratı tamamen kesmeye yönelir. Oysa ki karbonhidratlar, vücudun temel enerji kaynağıdır. Önemli olan ne kadar tüketeceğinizi ve hangi kaynaklardan alacağınızı bilmektir.

1. Karbonhidratlar neden önemlidir?

Kasların, beynin ve sinir sisteminin sağlıklı çalışması için karbonhidrat gereklidir. Doğru türde karbonhidrat seçmek, hem enerjini korumanı hem de yağ yakımını destekler.

2. Günde ne kadar karbonhidrat tüketilmeli?

Kilo vermek isteyen bireyler için günlük karbonhidrat miktarı genellikle toplam kalori alımının %40–50'si civarındadır.

Örneğin:

1800 kalorilik bir diyette yaklaşık 180–220 gram karbonhidrat,

1500 kalorilik bir diyette ise yaklaşık 150–180 gram karbonhidrat yeterlidir.

Ancak bu miktar; yaş, cinsiyet, aktivite düzeyi ve hedefe göre değişebilir.

3. Hangi karbonhidratlar tercih edilmeli?

Basit karbonhidratlar (beyaz ekmek, şekerli gıdalar) yerine kompleks karbonhidratlar seçilmelidir:

Tam tahıllar

Yulaf

Kinoa

Sebzeler

Baklagiller

Bu besinler sindirimi yavaşlatır, kan şekerini dengeler ve tokluk süresini uzatır.

4. Karbonhidratı tamamen kesmek zararlı olabilir

Karbonhidratı sıfırlamak kısa vadede kilo kaybı sağlasa da uzun vadede yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve kas kaybına yol açabilir. Dengeli bir beslenme, sürdürülebilir kilo vermenin anahtarıdır.

