Evde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Evde spor yapmak, zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırarak formda kalmak için büyük bir avantaj sağlar. Ancak bilinçsiz yapılan egzersizler hem motivasyonu düşürür hem de sakatlanma riskini artırır. İşte evde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gereken temel noktalar:

1. Isınmayı ihmal etmeyin

Kaslarınızı ve eklemlerinizi egzersize hazırlamak, olası sakatlıkların önüne geçer. 5–10 dakikalık hafif kardiyo ve esneme hareketleriyle başlayın.

2. Doğru formda hareket edin

Her hareketin bir tekniği vardır. Yanlış formda yapılan squat veya plank fayda yerine bel ve diz ağrısına sebep olabilir. Ayna karşısında çalışarak formunuzu kontrol edin.

3. Güvenli bir alan oluşturun

Kaymaz bir mat kullanın, etraftaki eşyaları kaldırın. Egzersiz alanınızın güvenli olması, odaklanmanızı artırır.

4. Kademeli ilerleyin

Başlangıçta ağır tempoya girmek motivasyonu kırar ve sakatlık riskini artırır. Yavaş yavaş tekrar sayınızı, setlerinizi veya ağırlıkları artırın.

5. Motivasyonunuzu destekleyin

Egzersiz sırasında sevdiğiniz bir müzik dinleyin, online derslere katılın ya da kendinize hedefler koyun. Motivasyon, evde sporun sürdürülebilirliğini sağlar.

👉🏼 "SPOR YAPARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...