Sandalye yogası nedir?

Sandalye yogası, klasik yoga pozlarının sandalyeye uyarlanmış halidir. Özellikle uzun süre oturanlar, eklem ve denge sorunu yaşayanlar veya yaşlı bireyler için ideal bir egzersiz türüdür. Sandalye desteği sayesinde yoga hareketleri daha güvenli, kolay ve ulaşılabilir hale gelir.
Sandalye yogasının faydaları
Esnekliği artırır: Vücut kaslarını nazikçe açar, eklem hareketliliğini destekler.
Dolaşımı iyileştirir: Uzun süre oturmaktan kaynaklı kan dolaşımı problemlerine iyi gelir.
Duruşu düzeltir: Omurga sağlığını korur, postürü destekler.
Stresi azaltır: Nefes egzersizleriyle zihinsel rahatlama sağlar.
Erişilebilir bir egzersizdir: Yaş, kondisyon veya kilo fark etmeksizin herkes uygulayabilir.
Kimler için uygundur?
Uzun süre masa başında çalışanlar
Hareket kabiliyeti sınırlı olanlar
Yaşlı bireyler
Düşük yoğunluklu egzersiz tercih edenler
örnek sandalye yoga hareketleri
Sandalyede oturarak derin nefes ve omuz açma
Öne doğru esneme (forward bend)
Sandalyede otururken yanlara esneme
Boyun ve omuz gevşetme hareketleri
Hafif bükülme (twist) pozları