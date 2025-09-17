Sandalye yogası nedir?

Sandalye yogası, klasik yoga pozlarının sandalyeye uyarlanmış halidir. Özellikle uzun süre oturanlar, eklem ve denge sorunu yaşayanlar veya yaşlı bireyler için ideal bir egzersiz türüdür. Sandalye desteği sayesinde yoga hareketleri daha güvenli, kolay ve ulaşılabilir hale gelir.

Sandalye yogasının faydaları

Esnekliği artırır: Vücut kaslarını nazikçe açar, eklem hareketliliğini destekler.

Dolaşımı iyileştirir: Uzun süre oturmaktan kaynaklı kan dolaşımı problemlerine iyi gelir.

Duruşu düzeltir: Omurga sağlığını korur, postürü destekler.

Stresi azaltır: Nefes egzersizleriyle zihinsel rahatlama sağlar.

Erişilebilir bir egzersizdir: Yaş, kondisyon veya kilo fark etmeksizin herkes uygulayabilir.

Kimler için uygundur?

Uzun süre masa başında çalışanlar

Hareket kabiliyeti sınırlı olanlar

Yaşlı bireyler

Düşük yoğunluklu egzersiz tercih edenler

örnek sandalye yoga hareketleri

Sandalyede oturarak derin nefes ve omuz açma

Öne doğru esneme (forward bend)

Sandalyede otururken yanlara esneme

Boyun ve omuz gevşetme hareketleri

Hafif bükülme (twist) pozları