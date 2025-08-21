Spor sonrası kas ağrısı nasıl geçer?

Spor yaptıktan bir gün sonra kaslarınızda ağrı mı hissediyorsunuz? Özellikle yeni bir antrenmana başladığınızda veya daha yoğun çalıştığınızda ortaya çıkan bu durum aslında çok yaygındır. Peki, spor sonrası kas ağrısı neden olur ve bu ağrılardan kurtulmak için neler yapılabilir?

Kas Ağrısının Nedeni Nedir?

Spor sonrası oluşan kas ağrısı, tıpta "gecikmeli kas ağrısı" (Delayed Onset Muscle Soreness – DOMS) olarak bilinir. Bunun temel nedeni, kaslarda oluşan mikro yırtıklardır. Egzersiz sırasında kaslar zorlandığında bu küçük yıpranmalar meydana gelir ve iyileşme sürecinde ağrıya sebep olur.

Yeni bir egzersize başlamak

Daha yüksek ağırlıklarla çalışmak

Farklı kas gruplarını zorlamak

bu ağrıların daha yoğun hissedilmesine yol açabilir.

Spor Sonrası Kas Ağrısını Hafifletmenin Yolları

Kas ağrısı tamamen kötü bir şey değildir; hatta kas gelişiminin ve güçlenmenin bir işareti olabilir. Ancak günlük yaşamınızı zorlamaması için bazı yöntemlerle bu ağrıları hafifletebilirsiniz:

Esneme ve Soğuma: Antrenmandan sonra yapacağınız 5-10 dakikalık esneme, kasların gevşemesine yardımcı olur.

Yeterli Su İçmek: Kasların toparlanması için sıvı tüketimi çok önemlidir.

Protein Tüketimi: Kas onarımı için antrenman sonrası protein içeren besinler tercih edin.

Hafif Egzersiz: Yürüyüş, yoga veya hafif tempolu kardiyo dolaşımı artırarak ağrıyı azaltabilir.

Masaj ve Sıcak Duş: Kasların gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.

Ne Zaman Dikkat Etmeli?

Normal kas ağrısı birkaç gün içinde azalır. Ancak ağrılar çok uzun sürüyorsa, şiddetliyse veya eklem bölgesinde hissediliyorsa bu durum sakatlık belirtisi olabilir. Böyle bir durumda mutlaka uzman bir hekime başvurmak gerekir.

