Yetersiz uyku olduğunda spordaki performans kaybı

Spor performansı yalnızca antrenman sıklığına ve beslenmeye bağlı değildir; uyku da en az onlar kadar kritik bir faktördür. Kasların onarımı, enerji depolarının yenilenmesi ve zihinsel odaklanma için kaliteli uyku şarttır. Peki yeterince uyumadığınızda sporda sizi neler bekler?

1. Kas onarımı ve toparlanma gecikir

Egzersiz sırasında kas liflerinde küçük yırtıklar oluşur. Bu yırtıkların onarımı uyku sırasında, özellikle de derin uyku evrelerinde gerçekleşir. Yetersiz uyku, kasların tam toparlanmasını engeller ve sakatlanma riskini artırır.

2. Enerji seviyeleri düşer

Uyku, vücudun enerji depolarını yenilediği bir süreçtir. Gece uykusuz kalındığında ertesi gün spor sırasında daha çabuk yorulma ve performans düşüklüğü görülür.

3. Motivasyon ve odak azalır

Uyku eksikliği zihinsel fonksiyonları da etkiler. Konsantrasyon bozulur, antrenmanlara devam etme isteği azalır. Bu durum uzun vadede spora bağlılığı olumsuz etkiler.

4. Hormon dengesi bozulur

Büyüme hormonu ve testosteron gibi kas gelişimiyle ilişkili hormonlar uyku sırasında salgılanır. Yetersiz uyku bu hormonların seviyesini düşürerek kas gelişimini yavaşlatır. Ayrıca stres hormonu kortizol artar ve yağ yakımı zorlaşır.

5. Bağışıklık sistemi zayıflar

Sık uyku problemi yaşayan sporcularda bağışıklık sistemi daha kolay zayıflar. Bu da hastalık riskini artırır ve düzenli antrenman programını sekteye uğratır.

