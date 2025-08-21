Spor sonrası kas ağrısı, düzenli egzersiz yapanların en sık yaşadığı sorunlardan biridir. Özellikle yeni başlayanlarda veya antrenman seviyesini artıranlarda daha fazla görülür. Peki bu ağrıların nedeni nedir ve kaslarınızı daha hızlı toparlamak için neler yapabilirsiniz?

Spor Sonrası Kas Ağrısı Neden Olur?

Spor sonrası kas ağrısı, tıpta gecikmeli kas ağrısı (Delayed Onset Muscle Soreness – DOMS) olarak bilinir. Ağrının nedeni, egzersiz sırasında kas liflerinde oluşan mikro yırtıklardır. Vücut bu küçük hasarları onarırken ağrı, sertlik ve hassasiyet ortaya çıkar.

Özellikle şu durumlarda kas ağrısı daha sık yaşanır:

Uzun süredir egzersiz yapmayanların spora başlaması

Daha ağır veya farklı hareketlerle antrenman yapılması

Yoğun kardiyo ya da ağırlık çalışması sonrası

Spor Sonrası Kas Ağrısını Azaltmanın Yolları

Ağrılar genellikle birkaç gün içinde geçse de toparlanma sürecini hızlandırmak mümkündür:

Esneme ve Soğuma: Egzersizden sonra 5-10 dakika esneme yapmak kasların gevşemesine yardımcı olur.

Bol Su İçmek: Yeterli sıvı tüketmek, kasların toparlanmasını hızlandırır.

Protein ve Sağlıklı Beslenme: Kas onarımı için protein ağırlıklı beslenmek önemlidir.

Hafif Egzersiz: Yürüyüş, yoga veya düşük tempolu aktiviteler kan dolaşımını artırarak ağrıyı hafifletir.

Masaj ve Sıcak Duş: Kasları rahatlatır, esnekliği artırır.

Ne Zaman Dikkat Etmeli?

Normal kas ağrısı birkaç gün içinde azalır. Ancak ağrı çok uzun sürüyorsa, hareket kabiliyetinizi kısıtlıyorsa veya eklem bölgesinde yoğun hissediliyorsa bu bir sakatlık belirtisi olabilir. Bu durumda uzman bir doktora başvurmanız gerekir.

👉🏼 "HER GÜN SADECE 10 DAKİKADA ZİHNİNİ YENİLE" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...