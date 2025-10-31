KAPAT
Haberler Pilates Karın şişkinliğini azaltan 3 basit hareket

Karın şişkinliği canını sıkmasın! Günde birkaç dakikada rahatlatan basit egzersizlerle sindirimini destekle.

Pilates Haberleri 31 Ekim 2025 15:45 Güncellenme: 31 Ekim 2025 Cuma 15:45
Şişkinlik hissiyle güne başlamak istemiyorsan bu 3 basit egzersizi dene!


Sindirim sistemini rahatlatan, karın kaslarını aktive eden bu mini rutin sadece 3 dakikanı alacak.


1. Dizleri göğse çekme: Sindirimi destekler, karın gerginliğini azaltır.
2. Yatarak omurga burgu: Bağırsak hareketini destekler.
3. Derin karın nefesi: Stresi azaltır, sindirimi düzenler.
Günde sadece 3 dakika ayır, hafiflemiş ve rahatlamış hisset!

