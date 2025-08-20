Sporda doğru bilinen yanlışlar

Spor yaparken sağlıklı ve fit bir vücuda ulaşmak isteriz. Ancak spor dünyasında dolaşan birçok bilgi aslında yanlış anlaşılmalara dayanıyor. Bu yanlış inanışlar hem verimi düşürebiliyor hem de sakatlanma riskini artırabiliyor. İşte sporda en yaygın doğru bilinen yanlışlar ve gerçekler…

Yanlış 1: Çok terlemek daha çok yağ yakmak demektir

Gerçek: Ter, vücudun ısı dengesini sağlamak için ortaya çıkar. Çok terlemek, yalnızca sıvı kaybettiğiniz anlamına gelir; yağ yakımı ile doğrudan ilişkili değildir. Kilo vermek için önemli olan kalori açığı yaratmaktır.

Yanlış 2: Aç karnına spor yapmak daha hızlı kilo verdirir

Gerçek: Aç karnına yapılan egzersiz herkes için uygun değildir ve kas kaybı riskini artırabilir. Önemli olan spor öncesi vücuda yeterli enerji sağlayacak dengeli bir öğün ya da ara öğün tüketmektir.

Yanlış 3: Ağrı yoksa kas gelişmez

Gerçek: Kas ağrısı, her zaman gelişimin göstergesi değildir. DOMS (gecikmiş kas ağrısı) kasların alışık olmadığı bir antrenmandan sonra ortaya çıkar. Doğru form, düzenli antrenman ve dengeli beslenme kas gelişiminde çok daha önemlidir.

Yanlış 4: Kardiyo kasları eritir

Gerçek: Doğru süre ve yoğunlukta yapılan kardiyo, yağ yakımını destekler. Kas kaybı, ancak yetersiz protein alımı veya aşırı kalori açığı durumunda görülür. Ağırlık antrenmanı ve kardiyo birlikte uygulandığında daha dengeli bir gelişim sağlanır.

Yanlış 5: Kadınlar ağırlık çalışırsa çok kaslanır

Gerçek: Kadınlarda testosteron seviyesi erkeklere göre düşük olduğu için "fazla kaslanma" kolay değildir. Ağırlık çalışmak kadınlarda sıkılaşma, yağ yakımı ve güç artışı sağlar.

Yanlış 6: Tek bir bölgeye yoğunlaşarak yağ yakılabilir

Gerçek: "Göbek eritme hareketleri" ya da "bölgesel zayıflama" efsanedir. Yağ yakımı vücudun genelinde gerçekleşir. Bölgesel egzersizler kasları güçlendirir ama sadece o bölgedeki yağı eritmez.

