Uzun süre oturmanın etkilerini azaltan hareketler

Modern yaşamın getirdiği çalışma düzeni nedeniyle birçok kişi günün büyük bölümünü oturarak geçiriyor. Bilgisayar başında çalışmak, uzun toplantılar veya ekran karşısında geçirilen saatler zamanla vücudun hareket ihtiyacını azaltabiliyor. Bu durum özellikle boyun, omuz, sırt, kalça ve bel bölgesinde gerginlik hissine yol açabiliyor.

Uzun süre oturmanın etkilerini azaltmak için gün içinde düzenli hareket etmek ve basit egzersizlere yer vermek faydalı olabilir.

Boyun ve omuz hareketleri

Masa başında çalışan kişilerde en sık görülen sorunlardan biri boyun ve omuz gerginliğidir. Kontrollü boyun hareketleri, omuz çevirme çalışmaları ve omuzları geriye doğru açan esneme hareketleri üst vücudun rahatlamasına yardımcı olabilir.

Göğüs açıcı esneme hareketleri

Uzun süre öne eğilerek oturmak göğüs kaslarının kısalmasına ve omuzların öne düşmesine neden olabilir. Göğüs bölgesini esneten hareketler daha rahat bir duruşu destekleyebilir ve üst vücuttaki gerginliği azaltabilir.

Kalça mobilitesi çalışmaları

Saatlerce oturmak kalça çevresindeki kasların sertleşmesine neden olabilir. Kalça mobilitesini artırmaya yönelik hareketler ve hafif esneme çalışmaları hareket açıklığının korunmasına katkı sağlayabilir.

Kedi-deve hareketi

Omurganın kontrollü şekilde hareket etmesini sağlayan kedi-deve egzersizi, sırt bölgesindeki sertliği azaltmaya yardımcı olabilir. Bu hareket aynı zamanda omurga farkındalığını artırmak için de sık tercih edilir.

Köprü (glute bridge) egzersizi

Uzun süre oturmak kalça kaslarının daha az aktif çalışmasına neden olabilir. Köprü hareketi, kalça ve arka bacak kaslarını aktive ederek alt vücudun güçlenmesini destekleyebilir.

Squat ve otur-kalk çalışmaları

Basit squat hareketleri veya kontrollü otur-kalk egzersizleri, gün boyunca az çalışan alt vücut kaslarını harekete geçirebilir. Ayrıca günlük hareket kapasitesini korumaya yardımcı olabilir.

Kısa yürüyüş molaları verin

Egzersizlerin yanı sıra gün içerisinde düzenli olarak ayağa kalkmak ve kısa yürüyüşler yapmak da önemlidir. Her 30-60 dakikada bir hareket etmek, uzun süreli oturmanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

👉🏼"HAFTADA 2 GÜN SPOR YAPMAK YETERLİ Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...