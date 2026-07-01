Evde eklem dostu egzersizler nelerdir?

Eklem dostu egzersiz nedir?

Eklem dostu egzersizler; diz, kalça, ayak bileği ve omuz gibi eklemler üzerinde yüksek darbe oluşturmadan yapılan hareketlerdir. Özellikle yeni başlayanlar, ileri yaş bireyler, uzun süre hareketsiz kalan kişiler veya eklemlerini koruyarak aktif kalmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir.

Bu egzersizlerin amacı yalnızca kasları çalıştırmak değil, aynı zamanda hareket kalitesini desteklemek ve günlük yaşamı kolaylaştırmaktır.

Eklem dostu egzersizlerin faydaları

Düzenli uygulanan düşük etkili egzersizler;

Kas kuvvetinin korunmasına katkı sağlayabilir.

Eklem hareket açıklığını destekleyebilir.

Denge ve koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olabilir.

Günlük hareketleri daha konforlu hale getirebilir.

Uzun süre hareketsiz kalmanın olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sağlayabilir.

Evde yapılabilecek eklem dostu egzersizler



1. Chair Squat (Sandalyeye oturup kalkma)

Sandalyeden kontrollü şekilde oturup kalkmak, bacak ve kalça kaslarını çalıştırırken eklemlere aşırı yük bindirmeden kuvvet gelişimini destekleyebilir.

2. Glute Bridge

Sırt üstü uzanarak yapılan bu egzersiz, kalça ve arka bacak kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda bel bölgesinin desteklenmesine de katkı sağlayabilir.

3. Bird Dog

Eller ve dizler üzerinde uygulanan Bird Dog hareketi, core kaslarını, sırtı ve dengeyi geliştirmeye yönelik etkili bir egzersizdir.

4. Dead Bug

Dead Bug, karın ve bel çevresindeki derin kasları kontrollü şekilde çalıştırır. Omurgayı destekleyen kasların güçlenmesine katkı sağlayabilir.

5. Wall Push-Up

Duvara karşı yapılan şınav, klasik şınava göre daha düşük yük oluşturur. Göğüs, omuz ve kol kaslarını güvenli şekilde çalıştırmak isteyenler için iyi bir başlangıç egzersizidir.

6. Standing Calf Raise

Ayakta topuk yükseltme hareketi, baldır kaslarını güçlendirirken ayak bileği çevresindeki kasların da aktif çalışmasına yardımcı olabilir.

7. Yan bacak kaldırma (Side Leg Raise)

Kalça çevresindeki dengeleyici kasları çalıştıran bu hareket, kalça stabilitesini destekleyebilir ve alt ekstremite kontrolüne katkı sağlayabilir.

8. Cat-Cow (Kedi-İnek Hareketi)

Omurgayı nazik şekilde hareket ettiren bu egzersiz, sırt hareketliliğini desteklerken bel bölgesindeki sertliğin azalmasına yardımcı olabilir.

Egzersiz öncesinde ısınmayı unutmayın

Eklem dostu egzersizler öncesinde 5-10 dakikalık hafif bir ısınma yapmak önemlidir.

Örneğin:

Yerinde yürüyüş

Omuz çevirme

Kalça daireleri

Ayak bileği çevirme

Hafif dinamik esneme hareketleri

Bu hazırlık, kasların ve eklemlerin egzersize uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Egzersiz sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Daha güvenli ve verimli bir antrenman için şu önerileri uygulayabilirsiniz:

Hareketleri yavaş ve kontrollü yapın.

Ağrı hissederseniz egzersizi durdurun.

Doğru nefes alıp vermeye özen gösterin.

Hareket kalitesini tekrar sayısından ön planda tutun.

Seviyenize uygun egzersizlerle başlayın ve ilerlemeyi kademeli sağlayın.

Kimler için uygundur?

Eklem dostu egzersizler;

Egzersize yeni başlayanlar,

İleri yaş bireyler,

Masa başında çalışanlar,

Günlük hareketliliğini artırmak isteyenler,

Düşük etkili antrenman tercih eden kişiler

için uygun olabilir.

Ancak eklem rahatsızlığı, yakın zamanda geçirilmiş bir sakatlık veya kronik sağlık sorunu bulunan kişilerin egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına veya fizyoterapiste danışmaları önerilir.

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