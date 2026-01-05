Evde eklem hareket açıklığını artıran egzersizler

Eklem hareket açıklığı, eklemlerin ağrısız ve kontrollü şekilde ne kadar geniş bir açıyla hareket edebildiğini ifade eder. Günlük hayatta uzun süre hareketsiz kalmak, yanlış duruş alışkanlıkları ve düzenli egzersiz yapmamak eklem hareket açıklığının azalmasına neden olabilir. Evde uygulanabilen doğru egzersizlerle eklemlerin hareket kabiliyeti desteklenebilir.

Eklem hareket açıklığı neden önemlidir?

Yeterli eklem hareket açıklığı, günlük aktivitelerin rahat ve güvenli şekilde yapılmasını sağlar. Hareket açıklığının azalması, kas ve bağ dokularında gerginliğe yol açarak sakatlanma riskini artırabilir. Bu nedenle eklemleri düzenli olarak hareket ettirmek, sağlıklı bir hareket sistemi için önemlidir.

Evde eklem hareket açıklığını artırmaya yardımcı egzersizler

Boyun mobilizasyonu

Baş yavaşça sağa ve sola çevrilir, ardından öne ve arkaya doğru kontrollü şekilde hareket ettirilir. Bu egzersiz boyun eklemlerinin hareketliliğini destekler.

Omuz daireleri

Omuzlar öne ve arkaya doğru dairesel hareketlerle çevrilir. Omuz ekleminin hareket açıklığını artırmaya yardımcı olur.

Kalça açıcı hareketler

Kalça daireleri ve dizler bükülü pozisyonda yapılan hafif rotasyonlar, kalça ekleminin mobilitesini destekler.

Diz eklemi mobilizasyonu

Oturur pozisyonda dizin kontrollü şekilde açılıp kapanması, diz eklemi çevresindeki hareketliliği artırmaya yardımcı olur.

Ayak bileği mobilizasyonu

Ayak bileği daireleri ve parmak uçlarına doğru hafif itişler, ayak bileği ekleminin hareket açıklığını destekler.

Egzersizleri uygularken dikkat edilmesi gerekenler

Egzersizler sırasında hareketler yavaş ve kontrollü yapılmalıdır. Zorlayıcı, ani veya ağrı oluşturan hareketlerden kaçınılmalıdır. Düzenli uygulama, eklem hareket açıklığını korumada ve geliştirmede önemli rol oynar.

