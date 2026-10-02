Sabah ve akşam yapılan ev antrenmanı farklı hissedilir mi?

Aynı egzersizi sabah ve akşam yaptığınızda hareketlerin hissi, enerjiniz ve antrenmana uyumunuz aynı olmayabilir. Bunun nedeni yalnızca günün saati değildir. Uyku, gün içinde yapılan aktiviteler, beslenme, sıvı tüketimi ve vücudun o andaki hazırlık durumu da antrenman deneyimini değiştirebilir.

Sabah vücudu harekete hazırlamak gerekebilir

Uyandıktan hemen sonra yapılan bir antrenmanda vücut henüz gün içindeki hareketliliğine ulaşmamış olabilir. Özellikle eklem hareketleri ve kasların çalışma hissi ilk dakikalarda daha farklı gelebilir.

Bu nedenle sabah antrenmanlarında birkaç dakika hafif hareketlerle başlamak, ardından ana egzersizlere geçmek daha kontrollü bir başlangıç sağlayabilir.

Akşam günün yorgunluğu hissedilebilir

Akşam saatlerinde ise vücut gün boyunca zaten hareket etmiş olabilir. Bu durum bazı kişilerde egzersize daha hazır hissetmeye neden olurken, yoğun geçen bir günün ardından tam tersine yorgunluk hissini artırabilir.

Dolayısıyla akşam antrenmanının daha kolay veya daha zor gelmesi kişinin gün içindeki aktivitelerine göre değişebilir.

Aynı hareketin hissi değişebilir

Örneğin sabah yaptığınız bir squat sırasında hareket açıklığınız veya denge hissiniz akşamdan farklı olabilir. Bunun nedeni mutlaka kas gücünüzün değişmesi değildir.

Gün boyunca hareket etmek, uzun süre oturmak, merdiven çıkmak veya başka fiziksel aktiviteler yapmak vücudun o anki durumunu değiştirebilir.

Beslenme ve sıvı tüketimi de devreye girer

Sabah antrenmanında henüz gün içinde yeterli sıvı ve besin alınmamış olabilir. Akşam saatlerinde ise gün boyunca yapılan öğünler ve sıvı tüketimi antrenman deneyimini etkileyebilir.

Özellikle kendinizi halsiz hissediyorsanız yalnızca saate değil, gün boyunca nasıl beslendiğinize ve sıvı tükettiğinize de bakmak gerekir.

Isınma süresini günün saatine göre ayarlayabilirsiniz

Sabahları daha uzun ve kademeli bir hazırlık tercih edilebilirken, akşamları gün içinde zaten hareketliyseniz daha kısa bir hazırlık yeterli gelebilir. Ancak burada belirleyici olan saatten çok vücudunuzun o an nasıl hissettiğidir.

Hangi saatte egzersiz yaparsanız yapın, doğrudan yoğun hareketlere geçmek yerine vücudu antrenmana hazırlamak önemlidir.

En uygun saat kişiden kişiye değişebilir

Ev antrenmanı için herkesin aynı saatte daha iyi performans göstermesi beklenmez. Bir kişi sabah daha enerjik hissederken başka biri akşam saatlerinde daha rahat hareket edebilir.

Bu nedenle egzersiz saatini belirlerken yalnızca performansı değil, sürdürülebilirliği de düşünmek gerekir. Düzenli olarak uygulayabileceğiniz ve sonrasında kendinizi iyi hissettiğiniz bir zaman dilimi, günlük rutine egzersizi yerleştirmeyi kolaylaştırabilir.

Aynı antrenmanı farklı saatlerde deneyebilirsiniz

Sabah ve akşam antrenmanının size nasıl hissettirdiğini anlamanın basit yollarından biri aynı veya benzer egzersizi farklı günlerde farklı saatlerde uygulamaktır.

Hareketlerin zorluğunu, enerji seviyenizi, nefesinizi ve antrenman sonrasındaki hissinizi not ederek hangi koşullarda daha rahat egzersiz yaptığınızı gözlemleyebilirsiniz.

Sabah veya akşam antrenmanının herkes için tek bir doğru zamanı yoktur. Önemli olan, günün hangi saatinde vücudunuzun egzersize nasıl yanıt verdiğini fark etmek ve antrenmanınızı buna göre sürdürülebilir hale getirmektir.

👉🏼"VÜCUDUNUZUN HANGİ TARAFI DAHA GÜÇLÜ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...