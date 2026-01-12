Fırında sebzeli fit mücver

Sağlıklı beslenme sürecinde klasik mücver tarifleri genellikle fazla yağ içerdiği için tercih edilmez. Ancak fırında hazırlanan bu fit mücver tarifi, hem lezzetten ödün vermez hem de günlük kalori kontrolünü destekler. Özellikle akşam öğünleri veya ara öğünler için ideal bir seçenektir.

Kabak ve havuç gibi lif oranı yüksek sebzeler sindirimi desteklerken, yumurta ve yoğurt protein katkısı sağlar. Tam buğday unu veya yulaf unu kullanımı sayesinde kan şekerini daha dengeli yükseltir.

Malzemeler (2–3 porsiyon)

2 adet orta boy kabak

1 adet havuç

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı yulaf unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Dereotu veya maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı

Kabak ve havucu rendeleyin, fazla suyunu sıkın.

Yumurtaları bir kapta çırpın, yoğurdu ekleyin.

Sebzeleri, yulaf ununu, zeytinyağını ve baharatları ekleyip karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine kaşıkla yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika pişirin.

Not: Yanında bir kase yoğurt veya ayran ile tüketildiğinde protein dengesi artar. Spor sonrası hafif bir öğün ya da akşam yemeği için uygundur.



👉🏼"ÜST KARIN NEDEN HER HAREKETTE ÇALIŞMAZ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...