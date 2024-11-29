Fit Gingerbread Tarifi | Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi 🎉🎁

Fit Zencefilli Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

1 tk zencefil

1 tk tarçın

1 yumurta

1 tk hindistan cevizi yağı

Yarım kabartma tozu

1 tk hurma özü

1 çay bardağı fıstık ezmesi

12 kaşık yulaf unu

Yapılışı:

Yumurtaları kırın ve fıstık ezmesini ekleyerek iyice çırpın. Karışıma hindistan cevizi yağını, hurma özünü ekleyip tekrar karıştırın. Tarçın ve zenfil ekleyin. Yarım paket kabartma tozu, 4 tatlı kaşığı yulaf unu ekleyin, karıştırın ve 4 kaşık daha ekleyin. Kıvama göre ekleme yapabilirsiniz. Biz 12 tatlı kaşığı yulaf unu kullandık. Hamuru açıp şekillendirin. 180 derecede 15 dk kadar pişirin. Erittiğiniz bitter çikolatanızla kurabiyeleri süsleyebilirsiniz.

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