Fit Gingerbread Tarifi | Zencefilli Yılbaşı Kurabiyesi 🎉🎁

Fit Zencefilli Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
1 tk zencefil
1 tk tarçın
1 yumurta
1 tk hindistan cevizi yağı
Yarım kabartma tozu
1 tk hurma özü
1 çay bardağı fıstık ezmesi
12 kaşık yulaf unu
Yapılışı:
Yumurtaları kırın ve fıstık ezmesini ekleyerek iyice çırpın. Karışıma hindistan cevizi yağını, hurma özünü ekleyip tekrar karıştırın. Tarçın ve zenfil ekleyin. Yarım paket kabartma tozu, 4 tatlı kaşığı yulaf unu ekleyin, karıştırın ve 4 kaşık daha ekleyin. Kıvama göre ekleme yapabilirsiniz. Biz 12 tatlı kaşığı yulaf unu kullandık. Hamuru açıp şekillendirin. 180 derecede 15 dk kadar pişirin. Erittiğiniz bitter çikolatanızla kurabiyeleri süsleyebilirsiniz.
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