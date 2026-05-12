KAPAT
Haberler Fit Tarifler Fit yaz tarifi: Avokadolu yoğurt kasesi

Fit yaz tarifi: Avokadolu yoğurt kasesi

Yaz aylarına yaklaşırken hafif ama besleyici tarifler ön plana çıkıyor. Avokadolu yoğurt kasesi; sağlıklı yağ, protein ve lif içeriğiyle hem serinletici hem de tok tutan fit bir alternatif sunuyor.

Fit Tarifler Haberleri 12 Mayıs 2026 12:04 Güncellenme: 12 Mayıs 2026 Salı 12:04
Fit yaz tarifi: Avokadolu yoğurt kasesi

Yaz yaklaşırken hem serinletici hem de besleyici bir tarif arıyorsan bu yoğurt kasesi iyi bir seçenek olabilir. İçeriğindeki sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde uzun süre tokluk sağlamaya yardımcı olur.

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)
Yarım avokado
1 tatlı kaşığı bal veya hurma püresi
1 yemek kaşığı yulaf
Birkaç çilek veya yaban mersini
Üzeri için chia tohumu veya ceviz

Hazırlanışı

Yoğurdu bir kaseye alın.
Avokadoyu ezip yoğurtla karıştırın.
Üzerine yulaf ve meyveleri ekleyin.
Son olarak chia tohumu veya ceviz serpiştirerek servis edin.

Neden fit bir tarif?

Yüksek protein (yoğurt)
Sağlıklı yağ (avokado)
Lif kaynağı (yulaf ve meyveler)
Uzun süre tokluk hissi

👉🏼"DOĞADA SPOR YAPMANIN 5 ŞAŞIRTICI FAYDASI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...