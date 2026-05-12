Fit yaz tarifi: Avokadolu yoğurt kasesi

Yaz yaklaşırken hem serinletici hem de besleyici bir tarif arıyorsan bu yoğurt kasesi iyi bir seçenek olabilir. İçeriğindeki sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde uzun süre tokluk sağlamaya yardımcı olur.

Malzemeler



1 su bardağı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)

Yarım avokado

1 tatlı kaşığı bal veya hurma püresi

1 yemek kaşığı yulaf

Birkaç çilek veya yaban mersini

Üzeri için chia tohumu veya ceviz



Hazırlanışı



Yoğurdu bir kaseye alın.

Avokadoyu ezip yoğurtla karıştırın.

Üzerine yulaf ve meyveleri ekleyin.

Son olarak chia tohumu veya ceviz serpiştirerek servis edin.



Neden fit bir tarif?



Yüksek protein (yoğurt)

Sağlıklı yağ (avokado)

Lif kaynağı (yulaf ve meyveler)

Uzun süre tokluk hissi

