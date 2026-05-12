Ayak basış bozuklukları için destekleyici egzersiz önerileri

Ayak basış bozuklukları, yürüyüş sırasında ayağın yere yanlış veya dengesiz basması sonucu ortaya çıkabilen durumlardır. Düz tabanlık, içe basma (pronasyon) veya dışa basma gibi problemler zamanla ayak, diz, kalça ve bel bölgesinde rahatsızlıklara neden olabilir.

Bu nedenle ayak kaslarını güçlendiren ve dengeyi destekleyen egzersizler, hareket kalitesini artırmak açısından önemli olabilir.

Ayak basış bozukluğu neden oluşur?

Ayak basış problemleri farklı nedenlerle ortaya çıkabilir:

Kas zayıflıkları

Yanlış ayakkabı seçimi

Duruş bozuklukları

Uzun süre hareketsiz kalma

Genetik yapı

Ayak kaslarının yeterince aktif kullanılmaması

Ayakların vücudun temel destek noktası olması nedeniyle, buradaki dengesizlikler tüm postürü etkileyebilir.

Destekleyici egzersizler neden önemlidir?

Doğru egzersizler:

Ayak tabanındaki küçük kasları güçlendirebilir

Denge ve koordinasyonu artırabilir

Ayak bileği stabilitesini destekleyebilir

Yürüyüş kalitesini geliştirebilir

Diz ve kalça üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olabilir

Özellikle düzenli uygulanan egzersizler, ayak farkındalığını artırabilir.

Ayak basış bozuklukları için önerilen egzersizler

Destekleyici olarak uygulanabilecek bazı egzersizler şunlardır:

Havlu toplama egzersizi

Parmak ucu yükselme hareketi

Ayak tabanı denge çalışmaları

Tek ayak denge egzersizleri

Ayak bileği mobilite hareketleri

Baldır esnetme çalışmaları

Mini bant ile ayak ve kalça aktivasyon egzersizleri

Bu hareketler ayak çevresindeki kasların daha aktif çalışmasına yardımcı olabilir.

Düz tabanlık ve içe basma için egzersizlerin etkisi

Düz tabanlık veya içe basma problemi yaşayan kişilerde egzersizler:

Kas desteğini artırabilir

Ayak kemerinin aktif kullanımını destekleyebilir

Basış farkındalığını geliştirebilir

Ancak ileri seviyedeki problemler için uzman değerlendirmesi önemlidir.

Ayakkabı seçimi neden önemlidir?

Egzersiz kadar doğru ayakkabı seçimi de önem taşır. Ayağı destekleyen, rahat ve uygun taban yapısına sahip ayakkabılar yürüyüş sırasında oluşan baskıyı dengelemeye yardımcı olabilir.

Ne zaman uzman desteği alınmalı?

Şu durumlarda uzman görüşü alınması önerilebilir:

Sürekli ayak ağrısı

Diz veya bel ağrılarının eşlik etmesi

Denge kaybı

Yürüyüşte belirgin bozukluk

Günlük yaşamı etkileyen rahatsızlıklar

Fizyoterapist veya ortopedik değerlendirme ile kişiye özel egzersiz planı oluşturulabilir.

Not: Tıbbı bilgi değildir ve tedavi önerisi içermez. Lütfen gerekli tedavi için doktorunuza başvurunuz.