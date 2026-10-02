Lor peyniriyle ne yapılır? 4 pratik fit tarif

Lor peyniri, hafif yapısı ve farklı malzemelerle kolayca uyum sağlaması sayesinde hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilir. Kahvaltıdan ara öğüne kadar değerlendirebileceğiniz lor peyniriyle hazırlanan bu 4 pratik tarif, günlük beslenmenize farklı alternatifler ekleyebilir.

1. Lor peynirli yumurtalı tost

Malzemeler:

2 dilim tam tahıllı ekmek

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 yumurta

Domates

Maydanoz

Karabiber

Hazırlanışı:

Yumurtayı bir kasede çırpın ve lor peynirini ekleyerek karıştırın. Karışımı tavada kısa süre pişirin. Tam tahıllı ekmeklerin üzerine hazırladığınız karışımı yerleştirin. Domates, maydanoz ve karabiber ekleyerek servis edin.

2. Lor peynirli yoğurt kasesi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı lor peyniri

3 yemek kaşığı yoğurt

1 küçük muz veya mevsim meyvesi

1 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı ceviz veya fındık

Tarçın

Hazırlanışı:

Lor peyniri ve yoğurdu bir kasede karıştırın. Üzerine doğranmış meyveyi, yulafı ve cevizi ekleyin. Tarçın serperek servis edin.

3. Lor peynirli sebzeli dürüm

Malzemeler:

1 tam buğday lavaş

3 yemek kaşığı lor peyniri

Kırmızı biber

Salatalık

Roka veya marul

Domates

Karabiber ve pul biber

Hazırlanışı:

Lavaşın üzerine lor peynirini yayın. Doğradığınız sebzeleri ve yeşillikleri üzerine ekleyin. Baharatları serptikten sonra lavaşı sıkıca sarın. İsterseniz dürümü tavada kısa süre ısıtarak da tüketebilirsiniz.

4. Lor peynirli muzlu toplar

Malzemeler:

4 yemek kaşığı lor peyniri

1 küçük olgun muz

4 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için Hindistan cevizi veya çekilmiş fındık

Hazırlanışı:

Muzu çatalla ezin. Lor peyniri, yulaf, kakao ve tarçını ekleyerek kıvamlı bir karışım elde edin. Karışımdan küçük parçalar alıp yuvarlayın. İsterseniz Hindistan cevizi veya çekilmiş fındığa bulayın. Buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.

Tariflerde lor peynirini nasıl kullanabilirsiniz?

Lor peynirini yalnızca kahvaltıda tüketmek yerine yumurta, yoğurt, sebze ve meyvelerle birleştirerek farklı öğünlere uyarlayabilirsiniz. Tariflerde kullanılan miktarlar damak tadına ve porsiyon ihtiyacına göre değiştirilebilir.

Günlük beslenmede tek bir yiyeceğe odaklanmak yerine farklı besin gruplarını bir araya getirmek, öğünlerin çeşitliliğini artırmaya yardımcı olur.

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