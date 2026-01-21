KAPAT
Haberler Fit Tarifler Muzlu fit pancake tarifi

Muzlu fit pancake tarifi

Rafine şeker içermeyen, yüksek proteinli bu pancake tarifi hem kahvaltı hem de antrenman sonrası için ideal bir alternatiftir.

Fit Tarifler Haberleri 21 Ocak 2026 08:49 Güncellenme: 21 Ocak 2026 Çarşamba 08:49
Muzlu fit pancake tarifi

Sağlıklı beslenirken tatlı lezzetlerden vazgeçmek zorunda değilsin. Protein açısından zengin fit muzlu pancake tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de besleyici içeriğiyle güne dengeli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Malzemeler

1 adet olgun muz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf unu

1 yemek kaşığı yoğurt veya lor peyniri

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı

Muzu bir kasede iyice ezin.
Üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.
Yulaf unu, yoğurt, tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Isıtılmış yapışmaz tavada küçük porsiyonlar halinde arkalı önlü pişirin.

Servis önerisi

Üzerine yoğurt, taze meyve veya bir miktar fıstık ezmesi ekleyerek servis edebilirsiniz.

Neden fit?

Bu tarif yüksek protein içeriğiyle uzun süre tok tutar ve kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz.

👉🏼"VÜCUT NEDEN BAZI BÖLGELERDE YAĞ TUTAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...