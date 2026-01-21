Muzlu fit pancake tarifi

Sağlıklı beslenirken tatlı lezzetlerden vazgeçmek zorunda değilsin. Protein açısından zengin fit muzlu pancake tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de besleyici içeriğiyle güne dengeli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Malzemeler

1 adet olgun muz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf unu

1 yemek kaşığı yoğurt veya lor peyniri

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı

Muzu bir kasede iyice ezin.

Üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.

Yulaf unu, yoğurt, tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Isıtılmış yapışmaz tavada küçük porsiyonlar halinde arkalı önlü pişirin.

Servis önerisi

Üzerine yoğurt, taze meyve veya bir miktar fıstık ezmesi ekleyerek servis edebilirsiniz.

Neden fit?

Bu tarif yüksek protein içeriğiyle uzun süre tok tutar ve kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz.

