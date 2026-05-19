Sağlıklı kahvaltı için avokadolu tost tarifi

Sağlıklı beslenmek hem pratik hem de lezzetli olabilir. Son yılların en popüler fit tariflerinden biri olan avokadolu tost, içerdiği sağlıklı yağlar ve dengeli besin profili sayesinde kahvaltıdan ara öğüne kadar günün her anında tercih edilebilecek güçlü bir alternatiftir. Üstelik hazırlaması sadece birkaç dakika sürer.

🥗 Avokadolu tost tarifi



Malzemeler



1 dilim tam buğday ekmeği

1/2 olgun avokado

1 adet haşlanmış yumurta (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

İsteğe göre pul biber, chia tohumu veya limon suyu



Hazırlanışı



Ekmeği tost makinesinde veya tavada hafifçe kızart.

Avokadoyu bir çatal yardımıyla ez.

Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı limon suyu ekle.

Ezilmiş avokadoyu ekmeğin üzerine sür.

Üzerine dilimlenmiş haşlanmış yumurta ekle.

Son olarak zeytinyağı gezdir ve baharatlarla servis et.



💪 Avokadolu tostun faydaları



Sağlıklı yağ kaynağıdır

Avokado, kalp dostu tekli doymamış yağlar içerir.

Uzun süre tok tutar

Lif ve yağ kombinasyonu sayesinde ani açlık krizlerini engeller.

Enerji verir

Gün boyu dengeli bir enerji sağlar, özellikle kahvaltıda idealdir.

Kas gelişimini destekler

Yumurta ile birlikte tüketildiğinde protein içeriği artar.

🔄 Alternatif öneriler



Lor peynirli avokadolu tost

Somon füme ile protein zengini versiyon

Vegan için yumurtasız sade avokado tost



