İlerleme durması (plato) nedir?

İlerleme durması, ağırlık artışı, kas gelişimi ya da performans göstergelerinde uzun süre boyunca kayda değer bir gelişme olmaması durumudur. Bu durum çoğu zaman vücudun mevcut antrenman yüküne uyum sağlamasından kaynaklanır.

Ağırlık antrenmanında ilerleme neden durur?

1. Aynı antrenman düzeninin uzun süre uygulanması

Vücut tekrar eden uyaranlara adapte olur. Egzersiz seçimi, set–tekrar aralıkları veya tempo değişmediğinde gelişim yavaşlar.

2. Yetersiz progresif yüklenme

Ağırlık, tekrar, set ya da yoğunluk artışı olmadan kasların gelişmesi mümkün değildir.

3. Toparlanmanın ihmal edilmesi

Kaslar antrenman sırasında değil, dinlenme sürecinde gelişir. Yetersiz uyku ve sık antrenman yapmak ilerlemeyi durdurur.

4. Beslenme hataları

Yetersiz kalori ve protein alımı, kas onarımı ve güç artışını sınırlar.

5. Teknik hatalar

Yanlış form ile yapılan egzersizler, hedef kasların yeterince uyarılmamasına neden olur.

6. Aşırı kardiyo

Kontrolsüz kardiyo, enerji açığı oluşturarak kas gelişimini baskılayabilir.

İlerlemeyi tekrar başlatmak için neler yapılabilir?

Antrenman programını periyodik olarak güncellemek

Progresif yüklenmeyi bilinçli şekilde planlamak

Uyku ve dinlenme sürelerini iyileştirmek

Beslenmeyi hedefe göre düzenlemek

Teknik ve hareket kalitesine odaklanmak

Gerekirse deload haftaları eklemek

Kimler bu sorunu daha sık yaşar?

Uzun süredir aynı programı uygulayanlar

Orta ve ileri seviye sporcular

Yeterince toparlanamayanlar

Düzensiz beslenenler

👉🏼"BASİT KARBONHİDRATI KESTİĞİNDE NELER OLUR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...