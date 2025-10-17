Fonksiyonel antrenman nedir?

Fonksiyonel antrenman, yalnızca kasları değil, tüm vücut koordinasyonunu geliştirmeyi hedefleyen bir egzersiz yöntemidir. Bu antrenman türü, günlük yaşamda sıkça yaptığımız hareketleri taklit eder: eğilmek, itmek, çekmek, kaldırmak, dönmek gibi… Bu sayede vücudun doğal hareket kabiliyeti artar, sakatlanma riski azalır ve genel performans yükselir.

Fonksiyonel antrenmanın faydaları:

Kas dengesini ve dayanıklılığı artırır

Postürü iyileştirir, duruş bozukluklarını azaltır

Koordinasyon ve dengeyi geliştirir

Günlük aktiviteleri kolaylaştırır

Fonksiyonel antrenman, sadece spor salonunda değil, hayatın her anında seni daha güçlü kılar. Düzenli uygulandığında hem fiziksel performansını hem yaşam kaliteni yükseltir.

