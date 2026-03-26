İzometrik antrenman ile güç ve stabiliteyi artırın

İzometrik antrenman nedir?

İzometrik antrenman, kasın uzunluğunun değişmeden kasıldığı egzersiz türüdür. Yani hareket yoktur, ancak kas aktif olarak çalışır. Bu tür egzersizlerde amaç, belirli bir pozisyonda kası belli süre boyunca sabit tutmaktır.

Örneğin plank, wall sit veya statik lunge gibi egzersizler izometrik çalışmalara örnek olarak verilebilir.

İzometrik antrenmanın faydaları

1. Kas gücünü artırır

Kas lifleri uzun süre gerilim altında kaldığı için kuvvet gelişimi desteklenir.

2. Stabiliteyi geliştirir

Özellikle core bölgesinde denge ve kontrol artışı sağlar. Günlük hareketlerde daha sağlam bir duruş kazandırır.

3. Sakatlık riskini azaltır

Eklem çevresindeki kasları güçlendirerek vücudu koruma altına alır. Özellikle rehabilitasyon süreçlerinde sıkça tercih edilir.

4. Zihinsel dayanıklılığı artırır

Kasları sabit tutmak sadece fiziksel değil, mental olarak da dayanıklılık gerektirir.

En etkili izometrik egzersizler

Plank: Core kaslarını güçlendirir

Wall sit: Bacak ve kalça kaslarını çalıştırır

Statik lunge: Denge ve alt vücut gücünü artırır

Hollow hold: Karın kaslarını derinlemesine aktive eder



İzometrik antrenman nasıl uygulanmalı?



Her egzersizi 20–60 saniye arasında tutarak başlayın

3–4 set uygulayın

Nefesinizi tutmayın, kontrollü nefes alın

Haftada 2–3 gün programınıza ekleyin

Zamanla süreyi artırarak ilerleme sağlayın

Kimler için uygundur?

Yeni başlayanlar

Sakatlık sonrası toparlanma sürecinde olanlar

Denge ve core gücünü geliştirmek isteyenler

Yoğun tempoda kısa ama etkili antrenman arayanlar



