Polifenol açısından zengin gıdalar nelerdir? Sağlığa etkileri ve tüketim önerileri

Polifenol nedir?

Polifenoller; bitkilerde doğal olarak bulunan, antioksidan ve anti-inflamatuar etkileriyle bilinen biyoaktif bileşiklerdir. Vücudu serbest radikallere karşı korur ve birçok kronik hastalık riskinin azaltılmasına katkı sağlar.

Polifenol açısından zengin gıdalar nelerdir?

1. Koyu renkli meyveler

Yaban mersini, böğürtlen, çilek, nar ve üzüm polifenol bakımından zengindir.

2. Sebzeler

Ispanak, brokoli, kırmızı soğan, enginar ve lahana grubu sebzeler önemli polifenol kaynaklarıdır.

3. Kuruyemiş ve tohumlar

Ceviz, badem, fındık ve keten tohumu polifenol içeriği yüksek besinler arasında yer alır.

4. Baklagiller

Mercimek, nohut ve fasulye hem polifenol hem de lif açısından değerlidir.

5. Bitkisel içecekler

Yeşil çay, siyah çay, kahve ve kakao polifenol bakımından öne çıkar.

6. Baharatlar ve otlar

Zerdeçal, tarçın, kekik, karanfil ve biberiye yüksek polifenol içeriğine sahiptir.

Polifenollerin sağlığa etkileri

Hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur

İnflamasyonu baskılayabilir

Kalp ve damar sağlığını destekler

Bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkiler

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar

Polifenol tüketimi için öneriler

Meyve ve sebzeleri mevsiminde ve çeşitli tüketin

Mümkün olduğunca kabuklu tüketimi tercih edin

Günlük beslenmeye yeşil çay veya bitki çayı ekleyin

Tek bir besine odaklanmak yerine çeşitliliği artırın

Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının

