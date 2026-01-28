Polifenol açısından zengin gıdalar nelerdir? Sağlığa etkileri ve tüketim önerileri

Polifenol nedir?
Polifenoller; bitkilerde doğal olarak bulunan, antioksidan ve anti-inflamatuar etkileriyle bilinen biyoaktif bileşiklerdir. Vücudu serbest radikallere karşı korur ve birçok kronik hastalık riskinin azaltılmasına katkı sağlar.
Polifenol açısından zengin gıdalar nelerdir?
1. Koyu renkli meyveler
Yaban mersini, böğürtlen, çilek, nar ve üzüm polifenol bakımından zengindir.
2. Sebzeler
Ispanak, brokoli, kırmızı soğan, enginar ve lahana grubu sebzeler önemli polifenol kaynaklarıdır.
3. Kuruyemiş ve tohumlar
Ceviz, badem, fındık ve keten tohumu polifenol içeriği yüksek besinler arasında yer alır.
4. Baklagiller
Mercimek, nohut ve fasulye hem polifenol hem de lif açısından değerlidir.
5. Bitkisel içecekler
Yeşil çay, siyah çay, kahve ve kakao polifenol bakımından öne çıkar.
6. Baharatlar ve otlar
Zerdeçal, tarçın, kekik, karanfil ve biberiye yüksek polifenol içeriğine sahiptir.
Polifenollerin sağlığa etkileri
Hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur
İnflamasyonu baskılayabilir
Kalp ve damar sağlığını destekler
Bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkiler
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar
Polifenol tüketimi için öneriler
Meyve ve sebzeleri mevsiminde ve çeşitli tüketin
Mümkün olduğunca kabuklu tüketimi tercih edin
Günlük beslenmeye yeşil çay veya bitki çayı ekleyin
Tek bir besine odaklanmak yerine çeşitliliği artırın
Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının
