Spora yeni başlayan biri haftada kaç gün antrenman yapmalı?

Spora yeni başlayan biri için en kritik konu, antrenmanların yoğunluğundan önce haftalık antrenman sıklığını doğru planlamaktır. Vücudun yeni yüklenmelere uyum sağlaması için yeterli antrenman yapılması gerekir; ancak aşırı yükleme sakatlanma riskini ve motivasyon kaybını artırır.

Yeni başlayan biri için ideal plan genellikle haftada 3 gün antrenmandır.

Bu sıklık hem kasların uyarılması hem de toparlanma süresinin korunması açısından en uygun dengeyi sunar. Pazartesi – Çarşamba – Cuma gibi günlere bölmek, dinlenme sürelerini doğru ayarlamak için oldukça etkilidir.

Neden 3 gün?

Kasların toparlanması için 48 saat zamana ihtiyaç duyar.

Aşırı yüklenmeden güç ve dayanıklılık gelişimi sağlanır.

Motivasyon ve sürdürülebilirlik için ideal tempo sunar.

Rutin oluşturmaya yardımcı olur, alışkanlığa dönüşmesi kolaydır.

İlerleme nasıl olmalı?

Başlangıç seviyesi aşıldığında antrenman ihtiyacı zamanla artar. Vücut uyum sağladıkça program şu şekilde geliştirilebilir:

3 gün → 4 gün: 4–8 hafta sonra

4 gün → 5 gün: hedefe bağlı olarak

Yine de dinlenme günleri hiçbir aşamada tamamen kaldırılmamalıdır.

Yeni başlayanlara antrenman tavsiyesi

Isınma: 5–7 dakika ekle

Ağırlık + kardiyo karışık çalış

Ağır kaldırmaya değil doğru forma odaklan

Çalışma süresini 30–45 dakika ile sınırlandır

En iyi sonuçlar, yoğun değil düzenli yapılan antrenmanlarla gelir.

