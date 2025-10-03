Kış aylarında uyku kalitesini artırmanın yolları

Kış aylarında günlerin kısalması, soğuk hava ve kapalı ortamda daha fazla zaman geçirmek uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Kaliteli bir uyku, hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de zihinsel sağlığı destekler. İşte kış aylarında uyku kalitesini artırmak için dikkat etmeniz gerekenler:

Uyku ortamını hazırlayın: Odanızı serin, sessiz ve karanlık tutun. Aşırı sıcak ortamlar uykuya geçişi zorlaştırır.

Rutin oluşturun: Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen gösterin.

Ekran süresini azaltın: Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı uykuya geçişi geciktirebilir.

Akşam beslenmesine dikkat edin: Geç saatlerde ağır yemeklerden kaçının, kafein tüketimini sınırlayın.

Rahatlatıcı alışkanlıklar ekleyin: Ilık bir duş, hafif esneme hareketleri veya bitki çayları uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Dengeli uyku alışkanlıkları, kış aylarını daha enerjik ve sağlıklı geçirmenizi sağlar. Küçük değişikliklerle kaliteli bir uyku rutini oluşturabilirsiniz.

