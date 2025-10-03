Evde yapılabilecek kısa kardiyo rutinleri

Yoğun iş temposu, soğuk hava ya da zaman yetersizliği spor yapmayı zorlaştırabilir. Ancak sağlıklı ve fit bir vücut için uzun saatler harcamanıza gerek yok. Evde yapılabilecek kısa kardiyo rutinleriyle hem kalori yakabilir hem de dayanıklılığınızı artırabilirsiniz.

1. Jumping jack (ısınma için harika)

Kalori yakımını hızlandırır, vücudu kısa sürede ısıtır. 30 saniye boyunca uygulayın.

2. Squat jump (bacak ve kalça için)

Alt vücut kaslarını güçlendirir ve nabzı hızlandırır. 15 tekrar yeterli olacaktır.

3. Mountain climber (tüm vücut çalışması)

Karın, omuz ve bacak kaslarını aynı anda çalıştırır. 30 saniye boyunca yapın.

4. High knees (koşu yerine geçer)

Dizleri yukarı çekerek yapılan bu hareket, yüksek tempolu kardiyo etkisi yaratır. 20–30 saniye uygulayın.

5. Burpee (yağ yakımının yıldızı)

Tüm kas gruplarını çalıştırır ve kısa sürede yüksek kalori harcatır. 8–10 tekrar ile başlayabilirsiniz.

Bu egzersizleri aralarda 20–30 saniye dinlenerek toplam 10–15 dakikalık bir rutin halinde uygulayabilirsiniz. Düzenli tekrarlarla hem dayanıklılığınızı artırır hem de ev rahatlığında fit kalabilirsiniz.

