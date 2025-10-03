KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Kış aylarında sağlıklı ara öğün alternatifleri

Kış aylarında sağlıklı ara öğün alternatifleri

Kış aylarında enerjini yüksek tutmak ve bağışıklığını korumak için lezzetli ve sağlıklı ara öğün önerileri.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 03 Ekim 2025 15:26 Güncellenme: 03 Ekim 2025 Cuma 15:26
Kış aylarında sağlıklı ara öğün alternatifleri

Soğuk havalarda hem bağışıklığı desteklemek hem de enerjiyi korumak için ara öğünler büyük önem taşır. Doğru seçimlerle açlık krizlerini önleyebilir, gün boyu zinde kalabilirsiniz. İşte kış aylarına özel sağlıklı ara öğün alternatifleri:

Fırınlanmış nohut 🧆
Protein ve lif açısından zengin olan nohut, hafif baharatlarla fırınlandığında sağlıklı bir atıştırmalığa dönüşür.

Meyve + ceviz/badem 🍎🥜
Elma, portakal veya mandalinayı ceviz ya da bademle eşleştirerek hem vitamin hem de sağlıklı yağ desteği sağlayabilirsiniz.

Yoğurt + tarçın + bal 🥣
Bağırsak dostu probiyotik yoğurdu tarçın ve bir tatlı kaşığı balla tatlandırarak bağışıklığı güçlendirebilirsiniz.

Bitter çikolata + kuru meyve 🍫
Tatlı isteğini sağlıklı bir şekilde gidermek için bitter çikolata ile kuru kayısı veya hurmayı bir arada tüketebilirsiniz.

Sebze çubukları + humus 🥕🥒
Havuç ve salatalığı ince çubuklar halinde kesip humusa batırarak hem lif hem de protein alabilirsiniz.

Kış aylarında doğru ara öğünleri tercih etmek, gün boyu enerjik hissetmenizi sağlar. Küçük dokunuşlarla hem sağlığınızı koruyabilir hem de tatlı ve tuzlu krizlerini önleyebilirsiniz.

👉🏼 "OMUZLARI GÜÇLENDİREN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...