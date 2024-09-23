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Neden Sürekli Yorgun Hissediyorum?

Hepimiz zaman zaman yorgun hissedebiliriz. Ancak geçmek bilmeyen bir yorgunluk ve halsizlik yaşıyorsanız, bunun altında yatan bir neden olabilir. Gelin, yorgunluğun olası nedenlerini ve çözümlerini birlikte inceleyelim.

Haberler Haberleri 23 Eylül 2024 09:41 Güncellenme: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:41
Neden Sürekli Yorgun Hissediyorum?

Yorgunluğun Fiziksel Nedenleri

Uyku Bozuklukları: Uykusuzluk, uyku apnesi veya huzursuz bacak sendromu gibi uyku sorunları, gün içinde bitkin hissetmenize neden olabilir.
Beslenme Eksiklikleri: Demir, B12 vitamini veya D vitamini eksiklikleri, anemi gibi kan hastalıkları ve tiroid sorunları yorgunluğa yol açabilir.
Kalp ve Akciğer Hastalıkları: Kalp yetersizliği veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi durumlar, vücudun yeterli oksijen alamamasına ve yorgunluğa neden olabilir.
Enfeksiyonlar: Soğuk algınlığı, grip, mononükleoz gibi enfeksiyonlar, iyileşme sürecinde yorgunluğa yol açabilir.
Kanser: Bazı kanser türleri, kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler yorgunluğa neden olabilir.

Yorgunluğun Psikolojik Nedenleri

Stres ve Anksiyete: Sürekli stres ve kaygı, vücudu yorar ve enerji seviyelerini düşürür.
Depresyon: Depresyon, yorgunluk, ilgisizlik ve keyifsizlik gibi birçok belirtiye neden olabilir.
Burnout: İş veya okul hayatında aşırı yıpranma, tükenmişlik hissi ve yorgunluğa yol açabilir.

Yorgunluğa Neden Olan Diğer Faktörler

Yaşam Tarzı: Düzensiz uyku, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme ve aşırı alkol tüketimi yorgunluğa katkıda bulunabilir.
İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar, tansiyon ilaçları ve antihistaminikler yorgunluğa neden olabilir.
Hormonal Değişiklikler: Menopoz, tiroid sorunları ve erkeklerde testosteron eksikliği gibi hormonal dengesizlikler yorgunluğa yol açabilir.

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