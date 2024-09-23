Neden Sürekli Yorgun Hissediyorum?

Yorgunluğun Fiziksel Nedenleri

Uyku Bozuklukları: Uykusuzluk, uyku apnesi veya huzursuz bacak sendromu gibi uyku sorunları, gün içinde bitkin hissetmenize neden olabilir.

Beslenme Eksiklikleri: Demir, B12 vitamini veya D vitamini eksiklikleri, anemi gibi kan hastalıkları ve tiroid sorunları yorgunluğa yol açabilir.

Kalp ve Akciğer Hastalıkları: Kalp yetersizliği veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi durumlar, vücudun yeterli oksijen alamamasına ve yorgunluğa neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Soğuk algınlığı, grip, mononükleoz gibi enfeksiyonlar, iyileşme sürecinde yorgunluğa yol açabilir.

Kanser: Bazı kanser türleri, kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler yorgunluğa neden olabilir.

Yorgunluğun Psikolojik Nedenleri

Stres ve Anksiyete: Sürekli stres ve kaygı, vücudu yorar ve enerji seviyelerini düşürür.

Depresyon: Depresyon, yorgunluk, ilgisizlik ve keyifsizlik gibi birçok belirtiye neden olabilir.

Burnout: İş veya okul hayatında aşırı yıpranma, tükenmişlik hissi ve yorgunluğa yol açabilir.

Yorgunluğa Neden Olan Diğer Faktörler

Yaşam Tarzı: Düzensiz uyku, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme ve aşırı alkol tüketimi yorgunluğa katkıda bulunabilir.

İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar, tansiyon ilaçları ve antihistaminikler yorgunluğa neden olabilir.

Hormonal Değişiklikler: Menopoz, tiroid sorunları ve erkeklerde testosteron eksikliği gibi hormonal dengesizlikler yorgunluğa yol açabilir.

👉🏼 BİR DAKİKADA YULAFLI HAVUÇLU KEK VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...