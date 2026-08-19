Pilates öncesi yapılabilecek mobilite hareketleri

Pilates, kontrollü hareket, denge, esneklik ve core kaslarının aktif kullanımını bir arada gerektiren bir egzersiz yöntemidir. Antrenmana başlamadan önce yapılan mobilite çalışmaları ise vücudu harekete hazırlamak ve eklemlerin mevcut hareket açıklığını kullanmasını desteklemek açısından faydalı olabilir.

Mobilite çalışmaları, statik esnemeden farklı olarak eklemleri kontrollü bir şekilde hareket ettirmeye odaklanır. Pilates öncesinde özellikle omurga, omuz ve kalça bölgesine yönelik hareketler tercih edilebilir.

Cat-cow

Dört ayak pozisyonunda uygulanan Cat-cow hareketi, omurganın kontrollü şekilde öne ve arkaya hareket ettirilmesine yardımcı olur. Hareket sırasında nefesle koordinasyon sağlamak ve hareketi ağrı oluşturmadan gerçekleştirmek önemlidir.

Omurga rotasyonu

Yan yatış veya dört ayak pozisyonunda yapılabilen kontrollü gövde rotasyonları, omurganın dönme hareketini destekleyebilir. Özellikle üst sırt bölgesinin hareketliliğini artırmaya yönelik çalışmalarda kullanılabilir.

Kalça daireleri

Dört ayak pozisyonunda bir bacağı kontrollü şekilde dairesel hareket ettirmek, kalça ekleminin farklı yönlerde hareket etmesini destekler. Hareket sırasında gövdenin mümkün olduğunca sabit tutulması, hareketin kalça ekleminden yapılmasına yardımcı olur.

Kalça açma hareketleri

90/90 oturuş pozisyonunda kontrollü şekilde öne ve yana doğru hareket etmek, kalça çevresindeki hareket açıklığını destekleyebilir. Pilates öncesinde düşük yoğunlukta uygulanabilir.

Omuz daireleri

Omuzları öne ve arkaya doğru kontrollü şekilde çevirmek, omuz eklemini harekete hazırlamak için basit bir seçenektir. Hareket sırasında omuzları zorlayarak geniş daireler çizmek yerine kişinin rahat hareket açıklığında çalışması daha uygundur.

Ayak bileği mobilizasyonu

Ayak bileğini öne doğru kontrollü şekilde hareket ettirmek, alt ekstremitenin hareket kalitesini destekleyebilir. Özellikle ayakta yapılan Pilates hareketlerinden önce ayak bileği mobilitesine yer verilebilir.

Pilates öncesi mobilite rutini nasıl uygulanmalı?

Mobilite hareketlerinde amaç kasları yormak değil, vücudu antrenmana hazırlamaktır. Bu nedenle hareketler kontrollü ve düşük-orta yoğunlukta uygulanmalıdır. 5-10 dakikalık kısa bir mobilite rutini Pilates öncesinde yeterli olabilir.

Hareketlerin sayısı ve seçimi kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Örneğin gün içerisinde uzun süre oturan bir kişi kalça ve omurga mobilitesine daha fazla zaman ayırabilirken, omuz hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan biri üst vücut mobilitesine odaklanabilir.

Sonuç olarak, Pilates öncesinde yapılan mobilite çalışmaları omurga, kalça, omuz ve ayak bileği gibi bölgeleri harekete hazırlamaya yardımcı olabilir. Amaç hareketleri mümkün olduğunca geniş yapmak değil, eklemleri kontrollü ve ağrısız bir hareket açıklığında çalıştırmaktır.

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