Telefon kullanımı uyku düzenini nasıl etkiler? 📱🌙

Günümüzün en yaygın alışkanlıklarından biri yatmadan hemen önce telefona bakmak. Peki bu davranışın uyku düzeni üzerindeki etkileri neler?

🔵 Mavi ışık uyku hormonunu baskılar

Telefon ekranından yayılan mavi ışık, uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını azaltır. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür.

😴 Zihin uyarılır

Sosyal medyada gezinmek ya da video izlemek zihni aktif tutar. Böylece beyniniz "dinlenme" moduna geçmekte zorlanır.

⏰ Uyku süresi kısalır

Telefon başında geçirilen fazladan zaman, toplam uyku süresini azaltır. Bu da sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir.

✅ Daha sağlıklı bir uyku için ipuçları

Yatmadan en az 1 saat önce telefon ve bilgisayarı bırakın.

Mavi ışık filtresini etkinleştirin.

Uyumadan önce kitap okumak, meditasyon yapmak ya da bitki çayı içmek daha rahat bir uykuya geçiş sağlar.

