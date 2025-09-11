Telefon kullanımı uyku düzenini nasıl etkiler? 📱🌙

Günümüzün en yaygın alışkanlıklarından biri yatmadan hemen önce telefona bakmak. Peki bu davranışın uyku düzeni üzerindeki etkileri neler?
🔵 Mavi ışık uyku hormonunu baskılar
Telefon ekranından yayılan mavi ışık, uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını azaltır. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür.
😴 Zihin uyarılır
Sosyal medyada gezinmek ya da video izlemek zihni aktif tutar. Böylece beyniniz "dinlenme" moduna geçmekte zorlanır.
⏰ Uyku süresi kısalır
Telefon başında geçirilen fazladan zaman, toplam uyku süresini azaltır. Bu da sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir.
✅ Daha sağlıklı bir uyku için ipuçları
Yatmadan en az 1 saat önce telefon ve bilgisayarı bırakın.
Mavi ışık filtresini etkinleştirin.
Uyumadan önce kitap okumak, meditasyon yapmak ya da bitki çayı içmek daha rahat bir uykuya geçiş sağlar.
👉🏼 "SPOR YAPARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...