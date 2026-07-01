Temmuz ayı sebze ve meyveleri nelerdir? Mevsiminde tüketilebilecek sağlıklı seçenekler

Temmuz ayında mevsiminde beslenmek neden önemlidir?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler, doğal olgunlaşma süreçlerini tamamladıkları için daha taze ve aromatik olabilir. Aynı zamanda dengeli beslenmeye katkı sağlayan vitamin, mineral ve lif açısından da zengin seçenekler sunarlar.

Temmuz ayında sofralarınızı mevsim ürünleriyle çeşitlendirmek, hem sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmanıza hem de farklı besin ögelerinden yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Temmuz ayının sebzeleri

Yaz aylarında yetişen sebzeler, hafif ve ferahlatıcı öğünler hazırlamak için idealdir.

Temmuz ayında öne çıkan sebzeler şunlardır:

Domates

Salatalık

Kabak

Patlıcan

Taze fasulye

Bamya

Mısır

Çarliston biber

Kapya biber

Sivri biber

Semizotu

Marul

Roka

Maydanoz

Dereotu

Taze nane

Bu sebzeler; salata, zeytinyağlı yemek, ızgara veya hafif sıcak yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Temmuz ayının meyveleri

Sıcak havalarda su oranı yüksek meyveler hem serinlemeye hem de günlük sıvı alımını desteklemeye yardımcı olabilir.

Temmuz ayında tüketilebilecek meyveler arasında:

Karpuz

Kavun

Şeftali

Nektarin

Kayısı

Erik

Vişne

Ahududu

Böğürtlen

Yaban mersini

Dut

Üzüm (ayın sonlarına doğru)

yer alır.

Bu meyveler ara öğünlerde tek başına tüketilebildiği gibi yoğurt, yulaf veya smoothie tariflerinde de değerlendirilebilir.

Temmuz ayı sebze ve meyvelerinin beslenmeye katkıları

Mevsim ürünleri farklı besin ögeleri içerdiğinden, her gün farklı renklerde sebze ve meyve tüketmek beslenme çeşitliliğini artırabilir.

Örneğin:

Domates, likopen içeriğiyle öne çıkar.

Semizotu, omega-3 yağ asitleri ve C vitamini içerir.

Mısır, lif ve B vitaminleri bakımından iyi bir seçenektir.

Şeftali ve kayısı, A vitamini öncüsü beta karoten içerir.

Ahududu ve böğürtlen, lif ve antioksidan bileşenler açısından zengindir.

Karpuz, yüksek su içeriği sayesinde yaz aylarında ferahlatıcı bir alternatiftir.

Temmuz ayında sağlıklı beslenmek için öneriler

Mevsim ürünlerinden daha fazla faydalanmak için şu önerileri değerlendirebilirsiniz:

Günlük öğünlerinize bol sebzeli salatalar ekleyin.

Ara öğünlerde mevsim meyvelerini tercih edin.

Yaz sebzeleriyle hafif zeytinyağlı yemekler hazırlayın.

Meyveleri yoğurt veya yulafla birlikte tüketerek daha dengeli ara öğünler oluşturun.

Farklı renklerde sebze ve meyvelere yer vererek besin çeşitliliğini artırın.

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