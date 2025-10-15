Akşam egzersiziyle uyku kaliteni artır

Gün boyunca yaşadığımız stres ve yoğunluk, geceleri rahat bir uyku uyumamızı zorlaştırabilir. Ancak kısa ve doğru planlanmış akşam egzersizleri, hem bedenini hem de zihnini gevşeterek uyku kaliteni yükseltebilir.

Neden akşam egzersizi?

Stresi azaltır: Hafif egzersizler, günün gerginliğini atmana yardımcı olur.

Vücudu hazırlar: Kan dolaşımı ve kas aktivitesi, uykudan önce dengeye kavuştuğunda daha derin bir uyku sağlanır.

Zihni sakinleştirir: Yoga veya esneme hareketleri, zihni rahatlatır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

Önerilen akşam aktiviteleri

10–15 dakikalık hafif yürüyüş veya esneme

Yoga veya pilates gibi nefes odaklı hareketler

Basit denge ve core egzersizleri, fazla yorucu olmadan

Unutma: Akşam saatlerinde aşırı yoğun veya yüksek tempolu egzersizler uykuya geçişi zorlaştırabilir. Ama kısa, kontrollü aktiviteler tam tersine gece boyunca dinlenmeni destekler.

Düzenli akşam egzersizlerini alışkanlık haline getirerek, daha huzurlu ve kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilirsin.

👉🏼"DUYGUSAL YEME DÖNGÜSÜNÜ KIR" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...