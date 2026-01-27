Kardiyo yaparken kas kaybı neden olur?

Kardiyo, doğru uygulandığında yağ yakımını destekler; yanlış yapıldığında ise kas kaybına yol açabilir. Çoğu kişi terlemek ve nabzı yükseltmekle yağ yaktığını düşünür ancak vücudun hangi dokuyu kullandığını belirleyen şey hareketin şekli ve süresidir.
1. Çok uzun süre yüksek yoğunlukta kardiyo yapmak
Uzun süre yüksek nabızda yapılan kardiyo:
Kortizol seviyesini yükseltir
Kas yıkımını artırır
Yağ yerine kas dokusunun kullanılmasına neden olabilir
Özellikle yetersiz beslenmeyle birleştiğinde bu etki daha da artar.
2. Aç karnına kontrolsüz kardiyo
Aç karnına yapılan kardiyo her zaman yağ yakımı anlamına gelmez.
Uzun ve yoğun kardiyo seansları:
Kas proteinlerinin enerjiye çevrilmesine
Toparlanmanın zorlaşmasına
neden olabilir.
3. Nabız aralığını yanlış seçmek
Sürekli maksimuma yakın nabızla çalışmak:
Vücudu stres moduna sokar
Yağ kullanımını baskılar
Yağ yakımı için orta yoğunluklu, sürdürülebilir nabız aralığı daha etkilidir.
4. Kuvvet antrenmanını tamamen ihmal etmek
Sadece kardiyo odaklı bir program:
Kas kütlesinin azalmasına
Metabolizma hızının düşmesine yol açar. Kas dokusu korunmadığında vücut yağ yakımını da sürdüremez.
5. Toparlanmayı göz ardı etmek
Yetersiz uyku ve dinlenme:
Kas onarımını baskılar
Kardiyo sırasında kas kaybı riskini artırır
Kardiyo, toparlanma ile dengelenmediğinde faydadan çok zarar getirir.
