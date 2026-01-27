Kardiyo yaparken kas kaybı neden olur?

Kardiyo, doğru uygulandığında yağ yakımını destekler; yanlış yapıldığında ise kas kaybına yol açabilir. Çoğu kişi terlemek ve nabzı yükseltmekle yağ yaktığını düşünür ancak vücudun hangi dokuyu kullandığını belirleyen şey hareketin şekli ve süresidir.

1. Çok uzun süre yüksek yoğunlukta kardiyo yapmak

Uzun süre yüksek nabızda yapılan kardiyo:

Kortizol seviyesini yükseltir

Kas yıkımını artırır

Yağ yerine kas dokusunun kullanılmasına neden olabilir

Özellikle yetersiz beslenmeyle birleştiğinde bu etki daha da artar.

2. Aç karnına kontrolsüz kardiyo

Aç karnına yapılan kardiyo her zaman yağ yakımı anlamına gelmez.



Uzun ve yoğun kardiyo seansları:

Kas proteinlerinin enerjiye çevrilmesine

Toparlanmanın zorlaşmasına

neden olabilir.

3. Nabız aralığını yanlış seçmek

Sürekli maksimuma yakın nabızla çalışmak:

Vücudu stres moduna sokar

Yağ kullanımını baskılar

Yağ yakımı için orta yoğunluklu, sürdürülebilir nabız aralığı daha etkilidir.

4. Kuvvet antrenmanını tamamen ihmal etmek

Sadece kardiyo odaklı bir program:

Kas kütlesinin azalmasına

Metabolizma hızının düşmesine yol açar. Kas dokusu korunmadığında vücut yağ yakımını da sürdüremez.

5. Toparlanmayı göz ardı etmek

Yetersiz uyku ve dinlenme:

Kas onarımını baskılar

Kardiyo sırasında kas kaybı riskini artırır

Kardiyo, toparlanma ile dengelenmediğinde faydadan çok zarar getirir.

