Kardiyo yaparken nasıl beslenmeliyim?

Kardiyo egzersizleri; kalp sağlığını destekleyen, dayanıklılığı artıran ve yağ yakımına katkı sağlayan antrenmanlardır. Ancak kardiyodan alınan verim yalnızca yapılan egzersize değil, beslenme şekline de doğrudan bağlıdır.

Kardiyo öncesi beslenme nasıl olmalı?

Kardiyo öncesi amaç, vücuda yeterli enerji sağlamak ve performans düşüşünü önlemektir.

Hafif ve kolay sindirilen karbonhidratlar tercih edilmelidir.

Aşırı yağlı ve ağır öğünlerden kaçınılmalıdır.

Antrenmandan 60–90 dakika önce beslenmek idealdir.

Örnekler:

Muz ve yoğurt

Yulaf ve meyve

Tam buğday ekmeği ile hafif bir kahvaltı

Aç karnına kardiyo yapılmalı mı?

Aç karnına yapılan kardiyo bazı kişilerde yağ kullanımını artırabilir; ancak herkes için uygun değildir. Baş dönmesi, performans düşüşü ve kas kaybı riski oluşturabilir. Bu nedenle bireysel hedefler ve sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Kardiyo sırasında nelere dikkat edilmeli?

Uzun süren veya yoğun kardiyo antrenmanlarında su tüketimi ihmal edilmemelidir. Özellikle terleme ile kaybedilen sıvının yerine konması performansın devamlılığı açısından önemlidir.

Kardiyo sonrası beslenme neden önemlidir?

Kardiyo sonrası beslenme, toparlanma sürecini hızlandırır ve kas kaybını önler.

Protein alımı kas dokusunun korunmasına yardımcı olur.

Dengeli karbonhidrat tüketimi enerji depolarını yeniler.

Örnekler:

Protein içeren bir öğün

Yoğurt ve meyve

Dengeli bir ana öğün

Kardiyo ve beslenme dengesi

Düzenli kardiyo yapan bireylerin yetersiz beslenmesi, zamanla performans düşüşüne ve metabolik adaptasyona yol açabilir. Bu nedenle hedef yağ yakımı olsa bile beslenme tamamen kısıtlanmamalıdır.

