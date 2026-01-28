Kardiyo yapıyorum ama kondisyonum neden artmıyor?

Kardiyo antrenmanları genellikle kilo verme odaklı ele alınsa da, asıl temel amacı kardiyovasküler dayanıklılığı artırmaktır. Ancak birçok kişi düzenli olarak kardiyo yapmasına rağmen kondisyonunda belirgin bir gelişme göremez. Bunun nedeni çoğu zaman yapılan hatalardır.

İlk yaygın hata, sürekli aynı tempoda kardiyo yapmaktır. Vücut tekrar eden uyaranlara hızla adapte olur. Hep aynı hızda yürüyüş yapmak ya da aynı sürede bisiklet sürmek, bir noktadan sonra kondisyon gelişimini durdurur.

Bir diğer önemli neden, yanlış yoğunlukta çalışmaktır. Çok düşük yoğunlukta yapılan kardiyo kalbi yeterince zorlamazken, sürekli çok yüksek yoğunlukta çalışmak da erken yorulmaya ve performans düşüşüne neden olur. Kondisyon gelişimi için düşük, orta ve yüksek yoğunlukların dengeli şekilde planlanması gerekir.

Nefes kontrolü de kondisyon artışında kritik bir rol oynar. Kardiyo sırasında nefesi tutmak, düzensiz nefes almak ya da sadece ağızdan nefes almak performansı sınırlar. Doğru nefes alışverişi, oksijen kullanımını artırarak dayanıklılığı destekler.

Ayrıca, yetersiz dinlenme ve beslenme de göz ardı edilen faktörlerdendir. Kardiyo sonrası toparlanma süresi verilmezse vücut adaptasyon geliştiremez. Aynı şekilde düşük enerji alımı, kondisyon artışını doğrudan engeller.

Son olarak, kondisyon artışı zaman alan bir süreçtir. Kısa sürede büyük beklentilerle yapılan kardiyo, motivasyon kaybına yol açabilir. Doğru planlama, sabır ve çeşitlilik ile kondisyon gelişimi kaçınılmazdır.

