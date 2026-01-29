Kilo verirken kas kaybetmemek için dikkat edilmesi gerekenler

Kilo verirken kas kaybı nedir?

Kas kaybı, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için kas dokusunu kullanmasıyla ortaya çıkar. Özellikle hızlı ve kontrolsüz kilo verme süreçlerinde bu durum daha sık görülür.

Kilo verirken kas kaybetmemek neden önemlidir?

1. Metabolizma hızını korur

Kas dokusu, yağ dokusuna göre daha fazla enerji harcar. Kas kaybı metabolizma hızının düşmesine neden olabilir.

2. Vücut sıkılığını ve formunu destekler

Kaslar korunmadığında kilo kaybı sonrası vücut daha yumuşak ve formsuz görünebilir.

3. Güç ve performansı sürdürür

Kas kütlesinin korunması, günlük yaşamda ve antrenmanlarda güç kaybını önler.

4. Kilo geri alım riskini azaltır

Kas kaybıyla birlikte düşen metabolizma, verilen kiloların geri alınmasını kolaylaştırır.

Kilo verirken kas kaybına yol açan hatalar

Çok düşük kalorili diyetler

Yetersiz protein alımı

Ağırlık antrenmanını ihmal etmek

Aşırı kardiyo yapmak

Yetersiz uyku ve toparlanma

Kilo verirken kas kaybetmemek için nelere dikkat edilmeli?

1. Yeterli protein tüketin

Protein, kas onarımı ve korunması için temel yapı taşıdır.

2. Ağırlık antrenmanına yer verin

Direnç antrenmanları, kas kütlesini korumanın en etkili yoludur.

3. Kalori açığını kontrollü oluşturun

Aşırı kalori kısıtlaması kas kaybını hızlandırabilir.

4. Kardiyoyu dengeleyin

Kardiyo faydalıdır ancak tek başına yeterli değildir.

5. Uyku ve toparlanmayı önemseyin

Yetersiz uyku, kas onarımını ve hormon dengesini olumsuz etkiler.

👉🏼"BASİT KARBONHİDRATI KESTİĞİNDE NELER OLUR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...