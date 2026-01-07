Interval kardiyo, kısa süreli yüksek yoğunluklu egzersizlerle aktif dinlenme aralıklarının ardışık şekilde uygulanmasına dayanır. Bu yöntem, klasik sabit tempolu kardiyoya kıyasla hem egzersiz sırasında hem de sonrasında daha yüksek kalori yakımı sağlar. Özellikle yağ yakımını hedefleyen kişiler için zaman açısından oldukça verimli bir antrenman modelidir.

Interval kardiyonun en önemli avantajlarından biri, metabolizma hızını egzersiz sonrasında da yüksek tutmasıdır. Bu etki "afterburn" olarak bilinir ve vücut, antrenman bittikten sonra bile enerji harcamaya devam eder. Bu sayede kısa sürede yapılan antrenmanlarla uzun süreli yağ yakımı desteklenmiş olur.

Yağ yakımını hızlandıran interval kardiyo hareketleri genellikle tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştıran egzersizlerden oluşur. Jump squat, high knees, mountain climber, jumping jack ve burpee gibi hareketler nabzı hızlıca yükselterek yağ kullanımını artırır. Dinlenme aralıklarında ise hafif tempo yürüyüş, yerinde adım alma veya nefes kontrolü tercih edilir.

Bu antrenman modeli haftada 2–4 gün uygulanabilir. Başlangıç seviyesinde 20 saniye yüksek tempo – 40 saniye aktif dinlenme şeklinde başlanabilir. İlerleyen süreçte yüksek tempo süresi uzatılarak dinlenme aralıkları kısaltılabilir. Ancak interval kardiyo yüksek yoğunluk içerdiği için eklem ve kalp sağlığına dikkat edilmeli, gerekli durumlarda uzman görüşü alınmalıdır.

Düzenli uygulanan interval kardiyo, yağ yakımının yanı sıra kardiyovasküler dayanıklılığı artırır, insülin hassasiyetini destekler ve kondisyon gelişimine katkı sağlar. Doğru planlama ve sürdürülebilir bir programla, interval kardiyo sağlıklı bir yaşam rutininin güçlü bir parçası haline gelebilir.

👉🏼"ANTRENMAN SONRASI TAVUK-PİLAV YENİR Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...